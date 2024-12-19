Uzun süredir gözden uzakta Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşamını sürdüren Ferdi Tayfur, geçtiğimiz günlerde evinde aniden fenalaştı.

Sağlık durumu hızla ağırlaşan ünlü şarkıcı, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Daha önce tedavi gördüğü Antalya'daki doktorunun talebi üzerine, gece saatlerinde ambulans uçakla Antalya'ya sevk edilmişti. Ferdi Tayfur, burada tekrar yoğun bakım ünitesine alınmış ve ardından ameliyata alınmıştı. Ameliyatı başarılı geçen Ferdi Tayfur'un sağlık durumu hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

Prof. Dr. Asuman Yavuz, Ferdi Tayfur'un sağlık durumunu şöyle açıkladı; "Sayın Ferdi Tayfur, geçen hafta nabız düşüklüğü nedeniyle acilen Muğla'da bir hastaneye kaldırıldı. Oradaki doktorlar çok yardımcı oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Başhekim Sumur Bey ve Kardiyoloji Uzmanı Bülent Bey çok ilgilendiler. Allah, devletimizden razı olsun diyorum e-nabız sayesinde Ferdi Bey'in bütün filmlerini ben pazartesi günü gördüm. Radyolojinin son dakikada yorumlamasıyla birlikte sinüslerde hoşumuza gitmeyen bir görüntü tespit ettik. O görüntüye hızlıca müdahale için yine devletimizden ve askerimizden Allah razı olsun... Askeri uçakla getirildi. Burada kulak burun boğaz hocası tarafından müdahale edildi ve temizlendi. Şu an hiçbir problem kalmadı. Onunla ilgili destek antibiyotiklerini alıyor. Kendisinin durumu iyi. Beyniyle ilgili de hiçbir sıkıntı yok. Allah, daha da sağlık versin diyorum."

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Davalık olduğu babası Ferdi Tayfur'un sağlık durumu hakkında haberi olmadığını dile getiren Tuğçe Tayfur bu konuda şu açıklama yapmıştı; "Ben yaklaşık 6-7 aydır Ferdi Bey adına verilmiş kararları sizler gibi avukatı aracılığıyla sosyal medyadan öğreniyorum. Buna şu an rahatsızlığı da dahil. Necla Hanım ne kadar bir şeyleri kenara bırakıp sonuçta sağlık bu deyip öğrenmeye çalışsa da herhangi bir cevap alamamıştır. O yüzden siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz. Allah nerede sağlık bekleyen, şifa bekleyen birileri varsa yardımcısı olsun."