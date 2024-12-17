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        Ferdi Tayfur ameliyat oldu

        Marmaris'teki evinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan şarkıcı Ferdi Tayfur, ambulans uçakla sevk edildiği Antalya'da operasyon geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 15:47 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:58
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        Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde önceki gün aniden fenalaşan Ferdi Tayfur, özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırılıp, tedaviye alındı.

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        Soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen Ferdi Tayfur, daha önce tedavi gördüğü Antalya'daki doktorunun talebi üzerine dün gece saatlerinde ambulans uçakla bu kente sevk edildi. Saat 23.00 sıralarında ambulans uçakla Antalya'daki hastaneye getirilen Tayfur, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

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        Ferdi Tayfur'un basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sanatçının ameliyat olduğunu duyurdu. Gözalıcı; "Sayın Ferdi Tayfur'uın ameliyatı başarılı bir şekilde geçmiştir. Sağlık durumu şu an için iyi olup, kontrol altında tutulmaya devam edilecektir. Daha sonra sizleri bilgilendireceğiz" dedi.

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        Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2020 yılında oğlundan gerçekleştirilen böbrek nakliyle sağlığına kavuşmuştu.

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        Babası Ferdi Tayfur ile davalık olan Tuğçe Aydın açıklama yaptı.

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        Tuğçe Aydın, "Ben yaklaşık 6-7 aydır Ferdi Bey adına verilmiş kararları sizler gibi avukatı aracılığıyla sosyal medyadan öğreniyorum. Buna şu an rahatsızlığı da dahil. Necla Hanım ne kadar bir şeyleri kenara bırakıp sonuçta sağlık bu deyip öğrenmeye çalışssa da herhangi bir cevap alamamıştır. O yüzden siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz. Allah nerede sağlık bekleyen, şifa bekleyen birileri varsa yardımcısı olsun" dedi.

        #ferdi tayfu
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