Antik Mısır mezarındaki tasvir 'Marge Simpson'a benzetildi
Mısır'ın Minya kentinde keşfedilen 3000 yıllık mezarın üst kapağındaki figür, Simpsonlar'daki 'Marge Simpson'a benzetilerek sosyal medya kullanıcılarını hayrete düşürdü
Mısır'da Nil Nehri'nin batı kıyısında bulunan Minya kentinde, aylar öncesinde gün yüzüne çıkarılan 3000 yıllık mezar, sosyal medyada viral oldu.
Mezarda sarı tenli, mavi taçlı ve yeşil kıyafetli bir figürün tasvir edildiği resim, The Simpsons dizisindeki Marge Simpson'a benzetildi.
Indy100'de yer alan habere göre mezarın üst kapağındaki figür, benzerlikle görenleri hayrete düşürdü.
Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı'nın keşfinin paylaşıldığı Reddit başlığında, "Aman tanrım, bu Marge Simpson!" diye yazıldı.
Keşif internette yakın zamanda viral olsa da mezar ve birkaç başka hazine, geçen yıl arkeologlar tarafından gün yüzüne çıkarıldı.
Mezarlıkta, El-Ashmunein'de bir başrahibin kızı olan Tadi Ist'i tasvir edildiği belirtildi.
Mezarlığın yaklaşık MÖ 1186-1069 dönemine tarihlendiği ifade edildi.
Mısır Turizm ve Antikalar Bakanlığı, yapılan açıklamada mezarda ayrıca süs eşyaları, muskalarla taş ve ahşap tabutlar bulunduğunu belirtti.
Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mostafa Waziry, The Egyptian Gazette gazetesine verdiği demeçte, "Bu çok nadir ve önemli bir sahne" ifadelerini kullandı.
Görseller AP ve Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı'ndan servis edilmiştir.