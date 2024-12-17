Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yıldızına İtalyan kancası! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!

        Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Serie A ekibinin sarı-lacivertlilerin yıldız ismini, Athletic Bilbao maçında canlı izlediği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 10:54 Güncelleme: 17.12.2024 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'la şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.

        2

        Sarı-lacivertlilerde gelecek oyuncular kadar, takımdan ayrılacak futbolcular da merak ediliyor.

        3

        Bu doğrultuda İtalyan basınından F.Bahçe'nin yıldızı için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

        4

        FIORENTINA SZYMANSKI'YI İSTİYOR

        Tutto Mercato Web'in haberine göre; Serie A ekiplerinden Fiorentina, Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski için devreye girmiş durumda...

        5

        İtalyan kulübünün, çok yönlülüğüyle ön plana çıkan 25 yaşındaki yıldız için Ocak ayında sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı iddia edildi.

        6

        Çizme temsilcisinin UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynanan maçta oyuncuyu canlı izlediği aktarıldı.

        7

        Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu ayrılığa devre arasında izin vermeyeceği ve yönetimin yaza kadar takımda tutmayı planladığı haberin detaylarında yer aldı.

        8

        Szymanski bu sezon 25 maçta 1.890 dakika süre aldı ve 2 gol - 5 asistlik performans gösterdi.

        9

        Güncel piyasa değeri 19 milyon Euro olarak gözüken 25 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        Eski karısına otomobiliyle çarptı!
        Eski karısına otomobiliyle çarptı!
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        "Taraftar için işkence"
        "Taraftar için işkence"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Rakı tüketimi 2,2 milyon litre düştü
        Rakı tüketimi 2,2 milyon litre düştü
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Emeklilik dilekçesinde karar zamanı
        Emeklilik dilekçesinde karar zamanı
        "Bu dönemde ne tehlikeli değil ki?"
        "Bu dönemde ne tehlikeli değil ki?"
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'Suriye' mesajı
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'Suriye' mesajı
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı