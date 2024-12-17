Fenerbahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Serie A ekibinin sarı-lacivertlilerin yıldız ismini, Athletic Bilbao maçında canlı izlediği ortaya çıktı.
Trendyol Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'la şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.
Sarı-lacivertlilerde gelecek oyuncular kadar, takımdan ayrılacak futbolcular da merak ediliyor.
Bu doğrultuda İtalyan basınından F.Bahçe'nin yıldızı için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
FIORENTINA SZYMANSKI'YI İSTİYOR
Tutto Mercato Web'in haberine göre; Serie A ekiplerinden Fiorentina, Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski için devreye girmiş durumda...
İtalyan kulübünün, çok yönlülüğüyle ön plana çıkan 25 yaşındaki yıldız için Ocak ayında sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı iddia edildi.
Çizme temsilcisinin UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynanan maçta oyuncuyu canlı izlediği aktarıldı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu ayrılığa devre arasında izin vermeyeceği ve yönetimin yaza kadar takımda tutmayı planladığı haberin detaylarında yer aldı.
Szymanski bu sezon 25 maçta 1.890 dakika süre aldı ve 2 gol - 5 asistlik performans gösterdi.
Güncel piyasa değeri 19 milyon Euro olarak gözüken 25 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.