Türkiye'ye ihracat rekoru kıran ABD gözünü bu ürünlere dikti

Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı, Türkiye’nin perakende gıda sektörü ile ilgili bir analiz yayımlarken, tüketici odaklı tarım ithalatında Türkiye'nin en fazla ithalat yaptığı ülke olarak ABD zirvede yer almıştı. 2021 yılında zirvede yer alan Hollanda'nın, son iki yılda zirveyi ABD'ye kaptırdığını yazmıştık.

Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti Haberi Görüntüle

ABD’nin Türkiye’ye gıda ihracatı rekor kırarken, Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı’nın yayımladığı analizde Türk pazarında ABD şirketleri için potansiyeli olan ürünler de sıralandı.

Analizde, birçok ürün kategorisinde Türkiye'nin rekabetin yüksek olduğu ve fiyatlara duyarlı bir pazar olduğunun altı çizilerek, “İhracatçılar, Türkiye’yi uzun vadeli bir fırsat olarak görmeli ve istikrarlı bir şekilde ilerlemelidir” denildi. Tanınmış bir marka olmanın büyük bir avantaj sağladığı söylenen analizde örnek olarak, Oreo kurabiyeleri verildi. Bu kurabiyelerin kaliteli ve uygun fiyatlı yerli alternatiflere rağmen raflardaki yerini korumayı başardığına değinildi.

REKLAM Analizde ayrıca, ihracatçılar için ise doğru marka konumlandırmasına odaklanılması ve pazarda başarılı olmak için yeterli pazarlama ve reklam bütçesi ayırması gerektiği belirtildi. TÜRKİYE PAZARINDA POTANSİYELİ OLAN ÜRÜNLER Amerika Tarım Bakanlığı’na göre Türkiye pazarında potansiyeli olan ürünler şu şekilde: Ceviz ve Badem: Türkiye, geleneksel olarak kuruyemiş tüketiminde yüksek bir kültüre sahip. Yerli üretim olmakla birlikte, büyüyen talebi karşılamak için ithalat gerekli. Kaliforniya cevizleri ve bademleri, Türk pazarında baskın konumdadır ve hem paketli hem açık olarak satılmaktadır.

Hurma: Kültürel ve dini önemi olan hurmalar, özellikle Ramazan ayında tüketilmekte. ABD hurmaları, taşıma maliyetleri dikkate alınarak stratejik giriş noktaları ile pazara dahil edilebilir. Kurutulmuş Meyveler: Türkiye’de üretilmeyen bu meyveler, atıştırmalık olarak popüler. Özellikle turna yemişi, pazar payını artırma potansiyeline sahiptir.

REKLAM Baharatlar: Geleneksel bir baharat tüketim kültürü bulunmakla birlikte, ABD menşeili yüksek kaliteli baharatlar (örneğin: kırmızı pul biber, karabiber) zenginleşen üst gelir grubunda ilgi görmekte. Fonksiyonel Gıdalar: Sağlıklı beslenme trendi artmakta. Glutensiz ve diyabetik ürünlere olan talep ile bebek ve çocuk gıdalarında zenginleştirilmiş seçeneklerin çeşitlendirilmesi gerekmekte.

Gurme ve Etnik Gıda Malzemeleri: Yükselen gelir düzeyiyle birlikte üst sınıf tüketiciler daha fazla uluslararası mutfaklara yönelmekte. Tex-Mex, Asya mutfağı ve diğer etnik malzemeler hem ev kullanımı hem de restoranlar için potansiyel taşımakta. Şarap: ABD şaraplarının üst gelir grubunda talep görme potansiyeli vardır. Ancak, alkol ürünlerinde yüksek tüketim vergileri (yüzde 218’e kadar) ve pazarlama kısıtlamaları mevcuttur.

Alkolsüz İçecekler: Sağlıklı içeceklere (örneğin; doğal çaylar ve meyve suları) yönelik artan bir talep var. Organik ve bitki bazlı içecekler pazarda büyüme fırsatı sunmakta. REKLAM PAZARDA SINIRLI FAKAT POTANSİYEL GÖSTEREN ÜRÜNLER Türkiye gıda pazarında miktar olarak az ancak potansiyeli yüksek ürünler ise şu şekilde: Beslenme Barları: Türkiye'de sağlıklı yaşam tarzını teşvik eden beslenme barları trend. Özellikle vitamin ve protein odaklı barların üst gelir gruplarına yönelik potansiyeli yüksek.

Pekan Cevizi: Ceviz yerine geçebilen ancak daha yüksek fiyatı nedeniyle sınırlı tüketilen bu ürün, özellikle üst sınıf tüketicilere hitap eden fırın ve şekerleme sektöründe büyüme fırsatına sahiptir. Hazır Yemekler: Çalışan çift gelirli haneler ve bekâr bireylerin artmasıyla, hazır yemeklere olan talep yükseliyor. Organik İşlenmiş Gıda: Türkiye’de organik gıdaya talep artıyor. Özellikle organik süt ürünleri, bebek gıdaları ve atıştırmalıklar dikkat çekiyor.

ENGELLERLE KARŞILAŞTIKLARI İÇİN PAZARDA BULUNMAYAN ÜRÜNLER Analizde Türkiye'de genetiği değiştirilmiş (GDO) gıdalar içeren veya izleri bulunan gıdaların ithalatına izin verilmediği ve bu durumun tüm gıda kategorilerini ve ithalat süreçlerini etkilediğine dikkat çekiliyor. Son olarak analizde engellerle karşılaştıkları için pazarda bulunmayan ürünler şu şekilde sıralandı: Yüksek Kalite Sığır Eti Ürünleri: Lüks restoranlar ve biftek tüketimi için talep olmasına rağmen, karmaşık ithalat prosedürleri (örneğin; Türk müfettişlerin ABD tesislerini denetlemesi) ABD sığır eti ihracatını neredeyse imkansız hale getiriyor.