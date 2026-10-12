Arkadaşları 8 yaşındaki Emine'yi ölüme götürdü
Mardin'de, park halindeki traktörle oynayan çocuklar, aracın vitesini boşa alıp el frenini indirdi. Traktörün geriye doğru hareket etmesi sonucu altında kalan 8 yaşındaki Emine Temel, hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesinde gözyaşları sel oldu
Giriş: 12 Ekim 2026 - 12:59 Güncelleme:
Mardin'de yürek yakan olay, 9 Ekim’de Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal İkisu Mahallesi’nde meydana geldi.
VİTESİ BOŞA ALIP EL FRENİNİ İNDİRDİLER
DHA'daki habere ve iddiaya göre; evin bahçesinde park halindeki traktörle oynayan çocuklar, aracın vitesini boşa alıp el frenini indirdi.
TRAKTÖR ÜZERİNDEN GEÇTİ
Geriye doğru hareket eden traktör, Emine Temel’in üzerinden geçti.
Traktörün altında kalan Emine, olay yerinde hayatını kaybetti.Emine Temel, daha 8 yaşındaydı.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Emine Temel'in cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından İkisu Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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