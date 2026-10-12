Ufuk Beydemir aşkını ilan etti
Baba olmaya hazırlanan şarkıcı Ufuk Beydemir'in sevgilisi ortaya çıktı. Beydemir, Hollandalı meslektaşı Sharon Kovacs ile birlikte olduğunu duyurdu
Giriş: 12 Ekim 2026 - 11:15 Güncelleme:
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'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla şöhrete kavuşan Ufuk Beydemir'in baba olmaya hazırlandığı öğrenilmişti.
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İlk çocuğunu kucağına alacak olmanın heyecanını yaşayan Beydemir, müjdeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Beydemir'in sevgilisi ise merak konusu olmuştu.
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Baba olmaya hazırlanan şarkıcının sevgilisi ortaya çıktı. Beydemir, Hollandalı meslektaşı Sharon Kovacs ile birlikte olduğunu duyurdu. Beydemir, fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Ünlü şarkıcı, fotoğraflarına 'bebek' emojisi de ekledi.