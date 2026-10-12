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        Haberler Magazin Ufuk Beydemir aşkını ilan etti

        Ufuk Beydemir aşkını ilan etti

        Baba olmaya hazırlanan şarkıcı Ufuk Beydemir'in sevgilisi ortaya çıktı. Beydemir, Hollandalı meslektaşı Sharon Kovacs ile birlikte olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 11:15 Güncelleme:
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        'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla şöhrete kavuşan Ufuk Beydemir'in baba olmaya hazırlandığı öğrenilmişti.

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        İlk çocuğunu kucağına alacak olmanın heyecanını yaşayan Beydemir, müjdeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Beydemir'in sevgilisi ise merak konusu olmuştu.

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        Baba olmaya hazırlanan şarkıcının sevgilisi ortaya çıktı. Beydemir, Hollandalı meslektaşı Sharon Kovacs ile birlikte olduğunu duyurdu. Beydemir, fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Ünlü şarkıcı, fotoğraflarına 'bebek' emojisi de ekledi.

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        Öte yandan Ufuk Beydemir, oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile iki yıllık birlikteliğini 2022'de Roma'da resmiyete taşımıştı. Ancak Yazıcı ile Beydemir'in mutluluğu uzun sürmemiş ve 2025'te yollarını ayırmıştı.

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        #Ufuk Beydemir
        #şarkıcı
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