Öte yandan Ufuk Beydemir, oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile iki yıllık birlikteliğini 2022'de Roma'da resmiyete taşımıştı. Ancak Yazıcı ile Beydemir'in mutluluğu uzun sürmemiş ve 2025'te yollarını ayırmıştı.