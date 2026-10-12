SHOW TV Ailesi'nden 'Sevdan Bir Ateş' dizi setine anlamlı ziyaret

SHOW TV’nin CNP Film imzalı, heyecan ve duygu dolu hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Sevdan Bir Ateş', reyting başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ekranların çok sevilen yapımları arasında yer alan dizinin setine, elde ettiği reyting başarısını kutlamak amacıyla SHOW TV Ailesi özel bir ziyarette bulundu.

Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde çekimleri devam eden 'Sevdan Bir Ateş' setine gerçekleşen ziyarette, dizi ekibiyle bir araya gelindi. Samimi ve keyifli anların yaşandığı buluşmada, yönetmen oyuncular ve set ekibiyle sohbet edildi.

Dizinin başarılı yönetmeni Murat Saraçoğlu, güçlü oyuncular Murat Ünalmış, Özge Özacar, Sitare Akbaş, Sezin Bozacı, Yeşim Gül, İsmail Hakkı, Beyti Engin, Evren Duyal, Yusuf Gökhan Atalay, Ceren Taşçı, Azra Sare, Beyza Karabacak’ın da yer aldığı ziyarette, SHOW TV ve CNP Film aileleri buluştu. Birlikte pasta kesen ekip, 'Sevdan Bir Ateş'in reyting başarısını hep birlikte kutladı.

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'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00'de SHOW TV’de.