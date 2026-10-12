Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 12-18 Ekim haftalık burç yorumları

        12-18 Ekim haftalık burç yorumları

        15 Ekim'de kendimizi daha rahat ifade ederken, önemli konularda destek görmek kolaylaşıyor. 16 Ekim'de Plüton'un Kova burcunda ileri harekete geçmesiyle uzun süredir bekleyen değişimler yeniden hız kazanırken, hedeflerimize daha kararlı ilerlememizi sağlayan bir dönem başlıyor. Peki 12-18 Ekim haftasında 12 burcu neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumlarınız…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 09:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bu hafta burçları neler bekliyor?

        12-18 Ekim haftasında gökyüzü, hedeflerimize odaklanmayı ve harekete geçmeyi destekliyor. 15 Ekim'de kendimizi daha rahat ifade edebilir, önemli konularda destek görebiliriz. 16 Ekim'de Plüton Kova burcunda ileri hareketine başlıyor. Uzun süredir bekleyen değişimlerin yeniden hız kazanacağı bir dönem başlıyor. Aynı gün enerjimizi daha doğru kullanmamızı sağlayan güçlü etkiler de var. Peki bu hafta 12 burcu neler bekliyor?

        Sevgili Koçlar, kariyer hayatınız hareketleniyor. Uzun süredir beklediğiniz bir konuda artık adım atma zamanı.

        Sevgili Boğalar, ilişkilerde daha açık konuşuyorsunuz. Birlikte aldığınız bir karar ya da ortak bir plan hız kazanabilir.

        REKLAM

        Sevgili İkizler, iş ve günlük hayatınızda tempo artıyor. Dağınık giden bir düzeni toparlamak için güçlü bir hafta.

        Sevgili Yengeçler, aşk hayatınız ve sosyal çevreniz canlanıyor. Yeni bir plan ya da keyifli bir buluşma size iyi gelebilir.

        Sevgili Aslanlar, ev ve aile hayatında hareket var. Taşınma, ev değişikliği ya da aileyle ilgili bir konuda somut bir adım gelebilir.

        Sevgili Başaklar, iletişim trafiğiniz hızlanıyor. Bir görüşme ya da anlaşma beklediğinizden daha kolay ilerleyebilir.

        Sevgili Teraziler, maddi konularda daha sağlam ilerlemek istiyorsunuz. Bir harcamayı azaltmak ya da yeni bir gelir planı yapmak gündemde.

        REKLAM

        Sevgili Akrepler, Venüs retrosu burcunuzda devam ediyor. Aşkta ne istediğinizi daha net görürken, kendinizle ilgili önemli bir karar da alabilirsiniz.

        Sevgili Yaylar, biraz geri çekilip nefes almak isteyebilirsiniz. Sizi yoran bir konuyu geride bırakmak için doğru zamanı buluyorsunuz.

        Sevgili Oğlaklar, arkadaşlıklar ve sosyal çevre hareketleniyor. Bir arkadaşınızdan gelen destek, yeni bir hedefe yön verebilir.

        Sevgili Kovalar, Plüton burcunuzda ileri harekete geçiyor. Uzun süredir ertelediğiniz kişisel bir değişim artık hız kazanıyor.

        Sevgili Balıklar, kariyer ve gelecek planlarınız öne çıkıyor. Bir hedef için daha disiplinli ve kararlı hareket ediyorsunuz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Haftalık burç yorumları
        #Burç Yorumları
        #Astroloji
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hiranur davası yeni baştan
        Hiranur davası yeni baştan
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        Husiler Suudi Arabistan'da havalimanlarını hedef aldı, gerilim tırmandı
        Husiler Suudi Arabistan'da havalimanlarını hedef aldı, gerilim tırmandı
        Sıcaklık 4-6 derece düşüyor! 13 kent için "sarı" alarm... Meteoroloji saat verdi!
        Sıcaklık 4-6 derece düşüyor! 13 kent için "sarı" alarm... Meteoroloji saat verdi!
        "İlk yarıdaki oyun tamam!"
        "İlk yarıdaki oyun tamam!"
        İşverenin "tarihsiz istifa" oyunu BAM’dan döndü
        İşverenin "tarihsiz istifa" oyunu BAM’dan döndü
        Korkunç iddia: 13 kurşunla çete infazı
        Korkunç iddia: 13 kurşunla çete infazı
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        Bu hafta burçları neler bekliyor?
        Bu hafta burçları neler bekliyor?
        Elinde poşetlerle evine gidiyordu... 2 çocuk annesinin trajik sonu
        Elinde poşetlerle evine gidiyordu... 2 çocuk annesinin trajik sonu
        Yerli otomobiller vites yükseltti
        Yerli otomobiller vites yükseltti
        Memurlar emeklilikte uyum bekliyor
        Memurlar emeklilikte uyum bekliyor
        "Daha güçlü bir Avrupa için Türkiye şart"
        "Daha güçlü bir Avrupa için Türkiye şart"
        e-Tebligat sistemine başvuru için son gün 30 kasım
        e-Tebligat sistemine başvuru için son gün 30 kasım
        "Yumruk olayları kabul edilemez!"
        "Yumruk olayları kabul edilemez!"
        İlkay'dan transfer açıklaması!
        İlkay'dan transfer açıklaması!
        Dünyanın en yakışıklı erkeği Türkiye'den
        Dünyanın en yakışıklı erkeği Türkiye'den
        "Asıl o zaman ölmeye başlıyor"
        "Asıl o zaman ölmeye başlıyor"
        Otobüsle TIR çarpıştı! 11 can kaybı var!
        Otobüsle TIR çarpıştı! 11 can kaybı var!
        Bulgaristan'daki köyünü ziyaret etti
        Bulgaristan'daki köyünü ziyaret etti