12-18 Ekim haftasında gökyüzü, hedeflerimize odaklanmayı ve harekete geçmeyi destekliyor. 15 Ekim'de kendimizi daha rahat ifade edebilir, önemli konularda destek görebiliriz. 16 Ekim'de Plüton Kova burcunda ileri hareketine başlıyor. Uzun süredir bekleyen değişimlerin yeniden hız kazanacağı bir dönem başlıyor. Aynı gün enerjimizi daha doğru kullanmamızı sağlayan güçlü etkiler de var. Peki bu hafta 12 burcu neler bekliyor?

Sevgili Koçlar, kariyer hayatınız hareketleniyor. Uzun süredir beklediğiniz bir konuda artık adım atma zamanı.

Sevgili Boğalar, ilişkilerde daha açık konuşuyorsunuz. Birlikte aldığınız bir karar ya da ortak bir plan hız kazanabilir.

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Sevgili İkizler, iş ve günlük hayatınızda tempo artıyor. Dağınık giden bir düzeni toparlamak için güçlü bir hafta.

Sevgili Yengeçler, aşk hayatınız ve sosyal çevreniz canlanıyor. Yeni bir plan ya da keyifli bir buluşma size iyi gelebilir.

Sevgili Aslanlar, ev ve aile hayatında hareket var. Taşınma, ev değişikliği ya da aileyle ilgili bir konuda somut bir adım gelebilir.

Sevgili Başaklar, iletişim trafiğiniz hızlanıyor. Bir görüşme ya da anlaşma beklediğinizden daha kolay ilerleyebilir.

Sevgili Teraziler, maddi konularda daha sağlam ilerlemek istiyorsunuz. Bir harcamayı azaltmak ya da yeni bir gelir planı yapmak gündemde.

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Sevgili Akrepler, Venüs retrosu burcunuzda devam ediyor. Aşkta ne istediğinizi daha net görürken, kendinizle ilgili önemli bir karar da alabilirsiniz.

Sevgili Yaylar, biraz geri çekilip nefes almak isteyebilirsiniz. Sizi yoran bir konuyu geride bırakmak için doğru zamanı buluyorsunuz.

Sevgili Oğlaklar, arkadaşlıklar ve sosyal çevre hareketleniyor. Bir arkadaşınızdan gelen destek, yeni bir hedefe yön verebilir.

Sevgili Kovalar, Plüton burcunuzda ileri harekete geçiyor. Uzun süredir ertelediğiniz kişisel bir değişim artık hız kazanıyor.

Sevgili Balıklar, kariyer ve gelecek planlarınız öne çıkıyor. Bir hedef için daha disiplinli ve kararlı hareket ediyorsunuz.