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        Haberler Spor Futbol Süper Lig 1. Lig Ahmet Selim Kul, HT Spor'da aktardı: MHK Başkanlığı görevine Anthony Taylor devam edecek!

        Ahmet Selim Kul, HT Spor'da aktardı: MHK Başkanlığı görevine Anthony Taylor devam edecek!

        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından Süper Lig'deki hakem atamalarını gerçekleştiren Anthony Taylor sezon sonuna kadar Türkiye'deki görevine devam edecek. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul'un aktardığı bilgiye göre Taylor, eski hakem Alan Snoddy ile birlikte bu sezon hakem yönetiminden sorumlu olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 12:20 Güncelleme:
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        "MHK Başkanlığı görevine Anthony Taylor devam edecek!"

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kuruluna (MHK) yönelik yürütülen “Hakemler dosyası” soruşturmasında, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında bulunduğu beş kişi tutuklanmıştı.

        Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından Süper Lig'de 7. hafta maçları için hakem atamalarını MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor gerçekleştirmişti.

        HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul'un aktardığı bilgiye göre,, Anthony Taylor sezon sonuna kadar MHK'daki görevine devam edecek. Eski hakem Alan Snoddy de Taylor ile birlikte görev yapacak. Bu sezon hakem yönetiminden bu iki isim sorumlu olacak.

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        İngiliz Futbol Federasyonu'nun da Anthony Taylor konusunda planları vardı ancak karşılıklı bir iyi niyet anlaşmasıyla Anthony Taylor Türkiye'de görev yapacak.

        İşte Ahmet Selim Kul'un açıklamaları:

        "MHK Başkanlığı görevine Anthony Taylor devam edecek. Alan Snoddy de 2012 yılında UEFA'daki şu an mevcut düzenin oluşmasındaki en etkili kişi. UEFA'dan özel ricayla buraya getirildi. 17 Eylül'de göreve başlamıştı. Bu sezon hakemlik işlerini bu iki isim yürütecek. İngiliz Futbol Federasyonu'nun da Anthony Taylor konusunda planları vardı, ancak karşılıklı bir iyi niyet anlaşmasıyla Anthony Taylor Türkiye'de görev yapacak. İspanya Futbol Federasyonu'ndan da bu konuda destek ve görüş alınarak karşılıklı temas gerçekleştirilmiş. Ceferin de Türkiye'deki hakemlik konusunun daha iyi gitmesi için destek veriyor."

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        "Niye Anthony Taylor? Ülkemizde bu görevi yapacak insan yok mu?" Bence yok. Yapabilecek olanlar vardı ama beğenmedik. Çeşitli gerekçelerle bu görevi üstlenebilecek kişileri beğenmedik. Bu konuda kamuya açık, bildiğimiz bir eğitim alanı da yok. Akademik bir alan, bir seminer grubu yok. Federasyonun kendi içinde hakem eğitim seminerleri var ama bunlar profesyonel hakemlerin eğitimine yönelik düzenleniyor. Diğer hakemleri eğiten, halka açık, bu alanda neler yapıldığını bilen, bunları yazılı metinler haline getirip kamuoyuyla paylaşan bir yapı yok. Ülkede, yalnızca okumak isteyenlerin ilgilenebileceği kadar bile yazılı kaynak yok."

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        MHK, 7. hafta maçları öncesi atamalarla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

        "Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

        Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınmaktadır."

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        #MHK
        #hakem
        #Anthony Taylor
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