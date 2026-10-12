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        Haberler Magazin Yeşilçam oyuncusu Nihat Ziyalan vefat etti

        Yeşilçam oyuncusu Nihat Ziyalan vefat etti

        Türk sinemasında pek çok filmde rol alan Nihat Ziyalan, 90 yaşında hayatını kaybetti. Aynı zamanda yazar ve şair olan Ziyalan, yaşamını Avustralya'da sürdürüyordu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 11:38 Güncelleme:
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        Yeşilçam'dan acı haber

        1960 ve 1970'li yıllarda Türk sinemasında canlandırdığı karakterlerle tanınan Nihat Ziyalan, yaşamını yitirdi. Uzun yıllardır hayatını Avustralya'nın Sidney kentinde sürdüren Ziyalan, 90 yaşında vefat etti. Beyazperde de genellikle "kötü adam" rollerini oynayan Ziyalan, Yılmaz Güney'in de yakın dostuydu.

        Aynı zamanda yazar ve şair olan Ziyalan, askerliğini yaptıktan sonra Adana Şehir Tiyatrosu'na girdi. Şehir Tiyatrosu'nun kapanmasından sonra Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oyunculuk yaptı. 1963 yılında ilk şiir kitabı olan "Asık Yüzlünün Biri" yayımlandı.

        Adanalı sanatçıya 2009'da Çukurova'nın tanıtımına sağladığı katkılarından dolayı "Çukurova Ödülü" verilmişti.

        Ziyalan, 1966'da çocukluk arkadaşı Yılmaz Güney'in daveti üzerine İstanbul'a gidip sinema filmlerinde rol almaya başladı. Rol aldığı ilk film, Yılmaz Güney'in Mualla Özbek için çektiği 'At Hırsızı Banuş' adlı filmiydi. Genellikle "kötü adam" rollerini canlandıran Ziyalan, son olarak Türkan Şoray’ın yönetip, başrolünü oynadığı 'Azap' filmiyle kamera karşısına geçmişti.

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        'Sezercik Aslan Parçası' filmindeki 'Nedim' rolüyle de tanınan oyuncu, Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun, Lale Belkıs, Türkan Şoray, Fatma Girik ve Selma Güneri gibi isimlerle karşılıklı rol aldı.

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