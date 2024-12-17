Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
Son iki yılda Türkiye'nin tüketici odaklı tarım ithalatında ABD Hollanda'yı geride bırakarak zirveye yerleşti. Bu gelişmede badem, ceviz, fındık, fıstık gibi ağaç yemişlerinin ithalatının son 10 yılda yüzde 86 artması etkili oldu
Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı, Türkiye’nin perakende gıda sektörü ile ilgili bir analiz yayımladı.
“Türkiye: Perakende Gıdalar” başlıklı yayımlanan analize göre 2021 yılında Hollanda Türkiye'de tüketici odaklı tarım ithalatı alanında birinciyken son iki yılda zirveyi ABD'ye kaptırdı.
Son yıllarda, Amerika Birleşik Devletleri, tüketici odaklı tarımsal ürünlerde Türkiye'nin en büyük tedarikçilerden biri oldu. ABD’den gelen başlıca ürünler arasında ağaç yemişleri (ceviz, badem, Antep fıstığı), hazır gıdalar ve viskiler başı çekti.
2023 yılında Türkiye'nin ABD'den yaptığı en pahalı genel tarım ithalatı, 663.1 milyon dolarla pamuk ithalatı oldu. Bunu sırasıyla 327,23 milyon dolar ile ağaç yemişleri, 151,6 milyon dolarla işlenmiş tahıl, 121,14 milyon dolar soya fasulyesi takip etti.
Tüketici odaklı tarımsal ürünlerde başı çeken ağaç yemişlerinin ithalatı son 10 yılda yüzde 86 arttı. Bu artış ithalatta Türkiye'nin ithalatında ABD'yi Hollanda'nın önüne çekti.
(Ağaç yemişleri teknik olarak belirli meyve veren ağaçların tohumlarıdır. Badem, ceviz, fındık, fıstık, Brezilya fıstığı, pekan cevizi, kaju fıstığı vb. gibi duyduğunuz ağaç yemişlerinin hepsi ağaçlarda yetişir.)
YILBAŞI ÖNCESİ KURUYEMİŞE ZAM
İthalat artarken vatandaş için kuruyemiş almak lüks oldu. Yılbaşı öncesi Antep fıstığı fiyatı 670 TL’den 740 TL’ye, fındık fiyatı ise 480 TL’den 530 TL’ye yükseldi. Kaju fiyatı 525 TL, tuzlu kavrulmuş kaju ise 780 TL oldu. Diğer ürünlerden iç ceviz 450 TL, badem 520 TL, karışık lüks çerez 560 TL, karışık ortalama çerez 420 TL, karışık ucuz çerez ise 260 TL'ye satılıyor.
ABD HOLLANDA'YI GEÇEREK ZİRVEDE
Türkiye'nin tarım ürünleri ithal ettiği ülkeler arasında Hollanda 2021 yılında 425 milyon 601 bin dolar ithalatla birinciyken, 2023 yılında ABD 583 milyon 614 bin dolar ithalatla birinciliği Hollanda’nın elinden aldı.
TÜRKİYE'NİN TÜKETİCİ ODAKLI TARIM İTHALATI:
HİPERMARKETLERDE DAHA ÇOK İTHAL ÜRÜNLER SATILIYOR
Yüksek değerli ithal gıda maddelerinin çoğunlukla daha zengin kentsel alanlarda bulunan hipermarketlerde satıldığına değinilen raporda şunlara değinildi:
“Bu mağazalar arasında Migros, CarrefourSA, Metro Grossmarkets ve Macrocenter gibi premium market zincirleri ile Gourmet Garage gibi daha bölgesel gurme zincirleri yer alır. İstanbul, İzmir, Ankara, Bodrum, Antalya, Bursa ve Çeşme gibi büyük şehir merkezlerinde bulunan bağımsız gurme/premium gıda mağazaları da ithal ürünler satar. İthal özel veya yüksek değerli gıda maddeleri genellikle indirimli market zincirlerinde veya bölgesel market zincirlerinde satılmaz, ancak pirinç, ceviz, badem, muz ve avokado gibi birkaç ithal taze meyve gibi ithal ürünler orada bulunabilir.”