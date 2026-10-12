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        Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu Barcelona: İşte maçın öne çıkan notları!

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın RAMS Park'ta Barcelona'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ndeki ilk maçında Sporting'e karşı aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından ilk puanlarını hedefliyor. Galatasaray'da Wilfried Singo sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Barcelona'da ise Raphinha, Roony Bardghji ve Andreas Christensen'in yanı sıra Frenkie de Jong'un da maçta oynaması beklenmiyor. Ayrıca Okan Buruk, Barcelona karşısında Galatasaray'ın başındaki 150. galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 10:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak.

        RAMS Park'taki müsabaka saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.

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        Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu.

        Barcelona ise bu sezon "Devler Ligi"ndeki ilk maçında konuk ettiği Feyenoord'u 5-1 yendi.

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        SINGO SAKATLIĞI SEBEBİYLE OYNAMAYACAK

        Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, sakatlığı sebebiyle yarın forma giyemeyecek.

        Sağlık durumundan dolayı bir süredir takımdan uzak kalan ve bireysel çalışmalar yapan Singo, Barcelona karşısında oynayamayacak.

        Ayrıca Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için yarın mücadelede yer alamayacak.

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        DEVLER LİGİ'NDE SON 10 MAÇ İÇ SAHA MAÇINDA 4 GALİBİYET ALDI

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 10 iç saha maçının 4'ünden galibiyetle ayrıldı.

        Sarı-kırmızılılar, 26 Kasım 2019 tarihinde Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçla başlayan süreçte sahasında oynadığı Şampiyonlar Ligi maçlarında 4'er galibiyet ile beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

        Söz konusu karşılaşmalarda 18 kez ağları sarsan Galatasaray, 14 kez de kalesinde gol gördü.

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        AVRUPA KUPALARINDA SON 11 İÇ SAHA MAÇINDA SADECE 1 KEZ MAĞLUP OLDU

        Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı son 11 maçta sadece 1 kez yenildi.

        UEFA Avrupa Ligi'nin 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 yendiği maçla başlayan süreçte Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı iç saha maçlarında 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

        "Cimbom" bu dönemde sadece Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 mağlup oldu.

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        OKAN BURUK, SARI-KIRMIZILILARIN BAŞINDA 150. GALİBİYETİNİ HEDEFLİYOR

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki 150. galibiyetini Barcelona karşısında almak istiyor.

        Sarı-kırmızılı takımın başına 2022-2023 sezonunda gelen Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörü olduğu dönemde tüm kulvarlarda 211 maçta 149 galibiyet, 29 beraberlik ve 33 mağlubiyet yaşadı.

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        İLKAY GÜNDOĞAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

        Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, yarın eski takımına karşı maça çıkabilir.

        Barcelona'da 2023-2024 sezonunda forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un kendisine şans vermesi halinde yarın eski takımına karşı forma giyecek.

        İlkay, söz konusu sezonda İspanya temsilcisiyle 51 maçta 5 gol kaydetmişti.

        BARCELONA'YA KARŞI ALINAN TEK GALİBİYETTE "OYUNCU" OKAN BURUK'UN EMEĞİ VAR

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculuk döneminde sarı-kırmızılıların tarihinde Barcelona'yı yendiği tek maçta forma giydi.

        Sarı-kırmızılı ekibin 23 Kasım 1994 tarihindeki UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında İspanya temsilcisini konuk ettiği maçta 58. dakikada oyuna sonradan dahil oldu.

        Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçı Okan Buruk'un oyuna girmesinin ardından 2-1 kazandı.

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        BARCELONA'DA EKSİKLER

        Barcelona'da yarınki maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.

        Brezilyalı yıldız Raphinha, İsveçli futbolcu Roony Bardghji ve Danimarkalı oyuncu Andreas Christensen, sakatlıkları sebebiyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

        Ayrıca sakatlığı nedeniyle sezon başından beri forma giyemeyen ve takımla antrenmanlara yeni başlayan Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'un yarın oynaması beklenmiyor.

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        BARCELONA SON MAÇINDA RAKİBİNİ MAĞLUP ETTİ

        Barcelona, son resmi maçında İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 8. haftasında konuk ettiği Getafe'yi 3-0 yendi.

        Mücadelede 2. dakikada Anthony Gordon, 30. dakikada Gabriel Jesus ve 73. dakikada da Jules Kounde ile ağları sarsan İspanya temsilcisi, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

        Bu sezon ligde 8'de 8 yapan Barcelona, 24 puanla LaLiga'da lider konumda bulunuyor.

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        İSPANYA EKİBİ 9 RESMİ MAÇINDA 39 GOL ATTI

        Barcelona, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 9 maçta 39 gol kaydetti.

        Sezon başından beri 8 LaLiga ve 1 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan İspanya devi, bu müsabakalarda 39 kez ağları sarsarken sadece 8 gol yedi.

        Söz konusu tüm maçlarını kazanan Barcelona, ayrıca bu müsabakalarda 4 kez kalesini gole kapadı.

        BARCELONA'NIN SON 44 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA GOL OLDU

        Barcelona'nın çıktığı son 44 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında en az 1 gol atıldı.

        Son olarak 23 Kasım 2021 tarihinde konuk ettiği Portekiz ekibi Benfica ile 0-0 berabere kalan İspanya devinin sonraki 44 "Devler Ligi" maçında en az 1 gol oldu.

        Barcelona, söz konusu maçlarda 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

        Bu dönemki maçların 7'sinde ağları sarsamayan İspanya ekibi, 6 kez de kalesini gole kapadı.

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