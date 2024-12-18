1 saatlik çile! İstanbul'un en işlek yolunda TIR karmaşası

Bahçelievler D-100 Karayolunda Şirinevler üst geçidinden geçemeyen TIR nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

DHA'nın haberine göre TIR’ın dorsesinde yüklü bulunan TIR’ların yönünün değiştirilmesiyle araç bulunduğu yerden kurtarıldı.

1 ŞERİT TRAFİĞE KAPANDI

Olay, D-100 Karayolu Şirinevler mevkii Avcılar istikametinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İlçede bir TIR şoförü Şirinevler üst geçidine geldiği sırada dorsesinde yüklü olan TIR’ların üst geçide çarpmaması için aracı durdurdu.