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        Haberler Yaşam Bahçede 'mastodon fosili' buldu! 10 bin yıl öncesine ait

        ABD'de evin bahçesinde mastodon fosili bulundu

        ABD'de bir evin bahçesinde yaklaşık 10 bin yıl öncesine ait bir mastodon çenesinin fosili keşfedildi

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 16:46 Güncelleme: 18.12.2024 - 17:28
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        Bahçede buldu! 10 bin yıl öncesine ait
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        ABD’nin New York kentine bağlı Orange County’de yaşayan bir kişi, evinin bahçesinde toprak arasından çıkan dişleri fark etmesi üzerine yetkililere haber verdi.

        Uzmanlar fosilin yaklaşık 10 bin yıl öncesine ait bir mastodon çenesi olduğunu ifade etti.

        New York eyalet Müzesi tarafından yapılan açıklamada, mastodonun yaşını, beslenme şeklini ve yaşam alanını belirlemek için incelemeler yapılacağı ifade edildi.

        Öte yandan müze, New York eyaletinde böyle bir buluntuya 11 yıl sonra ilk kez rastlandığını açıkladı.

        Bugüne kadar eyalet genelinde 150'den fazla mastodon fosilinin bulunduğu ve bunların üçte birinin Orange County bölgesinde yer aldığı bildirildi.

        İsmi açıklanmayan ev sahibiyse, müzenin basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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        "Dişleri bulup incelediğimde özel bir şeye rastladığımı anladım ve uzmanlara haber vermeye karar verdim. Mülkümüzün bilim camiası için böylesine önemli bir buluntuya ev sahipliği yapmasından büyük mutluluk duyuyorum."

        Öte yandan müzenin açıklamasına göre, tarihi buluntunun yapılacak analizlerden sonra 2025 yılında sergileneceği bildirildi.

        Illinois Eyalet Müzesi’ne göre mastodonlar, modern fillerin uzak akrabaları. Yaklaşık 3,75 milyon yıl önce Kuzey Amerika’da yaşamaya başlayan mastodonların 11 bin yıl önce soyu tükendiği belirtiliyor.

        Bilim insanları, mastodonların neslinin tükenmesine yiyecek rekabeti, iklim değişikliği ve ilk insanların aşırı avlanmasının yol açtığını düşünüyor.

        *Görseller DHA ve Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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        #mastodon fosili
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