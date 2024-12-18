18 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 18 Aralık 2024'ün öne çıkan haberleri...
* Konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,6 oranında artarak 153 bin 14 oldu
* Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Aralık'ta D8 Teşkilatı 11. Zirvesine katılmak için katılmak üzere Mısır'a gidecek
* Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 17 Ağustos'taki Göztepe maçında saldıran Fatih Özkan, 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı
* Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu efsane güreşçi Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı'na seçildi
* Kızı Eylem Boran dışındaki diğer dört çocuğuyla vefatı öncesinde arası bozulan Ankaralı Turgut'un son isteği ortaya çıktı
* MEB, 1. dönem 2. yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıklarını yayımladı