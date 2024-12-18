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        Anasayfa Video 18 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        18 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Aralık 2024 - 17:35 Güncelleme: 18 Aralık 2024 - 17:40

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 18 Aralık 2024'ün öne çıkan haberleri...

        * Konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,6 oranında artarak 153 bin 14 oldu

        * Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Aralık'ta D8 Teşkilatı 11. Zirvesine katılmak için katılmak üzere Mısır'a gidecek

        * Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 17 Ağustos'taki Göztepe maçında saldıran Fatih Özkan, 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

        * Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu efsane güreşçi Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı'na seçildi

        * Kızı Eylem Boran dışındaki diğer dört çocuğuyla vefatı öncesinde arası bozulan Ankaralı Turgut'un son isteği ortaya çıktı

        * MEB, 1. dönem 2. yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıklarını yayımladı

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