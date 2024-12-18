Ünlü kadınlar erkek olsaydı
Hiç, "Hangi kadın erkek olarak doğsaydı daha yakışıklı olurdu?" diye düşündünüz mü? Zuarchiv adlı bir kullanıcı; "Öyle olsaydı nasıl olurdu?" diye, ortaya kadın ünlülerin erkek olarak doğmaları halinde günümüzde nasıl olacaklarını gözler önüne serdi
Giriş: 18.12.2024 - 09:02 Güncelleme: 18.12.2024 - 09:10
1
Hadise
2
Hadise
3
Serenay Sarıkaya
4
Serenay Sarıkaya
5
Meryem Uzerli
6
Meryem Uzerli
7
Beren Saat
8
Beren Saat
9
Hazal Kaya
10
Hazal Kaya
11
Özge Özpirinçci
12
Özge Özpirinçci
13
Hande Erçel
14
Hande Erçel
15
Sezen Aksu