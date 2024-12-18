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        Haberler Magazin Ünlü kadınlar erkek olsaydı

        Ünlü kadınlar erkek olsaydı

        Hiç, "Hangi kadın erkek olarak doğsaydı daha yakışıklı olurdu?" diye düşündünüz mü? Zuarchiv adlı bir kullanıcı; "Öyle olsaydı nasıl olurdu?" diye, ortaya kadın ünlülerin erkek olarak doğmaları halinde günümüzde nasıl olacaklarını gözler önüne serdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 09:02 Güncelleme: 18.12.2024 - 09:10
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        Hadise

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        Hadise

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        Serenay Sarıkaya

        4

        Serenay Sarıkaya

        5

        Meryem Uzerli

        6

        Meryem Uzerli

        7

        Beren Saat

        8

        Beren Saat

        9

        Hazal Kaya

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        Hazal Kaya

        11

        Özge Özpirinçci

        12

        Özge Özpirinçci

        13

        Hande Erçel

        14

        Hande Erçel

        15

        Sezen Aksu

        16

        Sezen Aksu

        #Meryem Uzerli
        #hadise
        #beren saat
        #serenay sarıkaya
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