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        Beşiktaş'ta sinirler gerildi

        Beşiktaş'ta Adana Demirspor yenilgisinin yankıları sürerken kaptan Mert Günok başta olmak üzere yerli isimlerin takıma sert uyarılarda bulundukları öğrenildi.

        Giriş: 18.12.2024 - 12:17 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:17
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        Beşiktaş'ta sinirler gerildi
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        Süper Lig'in galibiyetsiz tek takımı olan ve çok zor günler geçiren Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta karşılaşma esnasında ve sonrasında sinirler gerildi.

        Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe derbisi galibiyetinin ardından seri yakalamak için çıktığı maçta büyük şok yaşarken ilk yarıda 2-0 geriye düştü.

        Devre sonlarına doğru, Beşiktaş deplasman tribünündeki taraftarlar, hemen önlerindeki kalede bulunan kaptan Mert Günok'a "Takımı buraya getir" tezahüratı yapmaya başlarken hakemin düdüğünün ardından futbolcuların bir kısmı tribünlere gitti. Tribünlere gidenler arasında Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Can Keleş ve Semih Kılıçsoy tribünlere giderken yabancı futbolculardan sadece Jona Svensson bu grup içerisinde yer aldı.

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        Alex-Oxlade Chamberlain tünel girişinde bekleyip kararsız kalırken diğer isimlerin direkt içeri girmesi dikkat çekti.

        Devre arasında kaptan Mert Günok'un takıma sert uyarılarda bulunduğu öğrenilirken tedavisi sürmesine rağmen takımla birlikte olan Necip Uysal'dan da benzer ikazlar geldi. Salih Uçan da takım arkadaşlarına sahada sergiledikleri oyunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

        İkinci yarıya çıkan siyah-beyazlılar, Musrati ile farkı bire indirse de yenilgiden kurtulamadı. Maç sonunda da hem teknik direktör Serdar Topraktepe'nin hem de kaptan Mert Günok'un takıma tepkisinin devam ettiği öğrenildi.

        Sinirlerin gerildiği siyah-beyazlılarda dönüş uçağında ağızları bıçak açmadı. Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarına da ara vermeden başladı.

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