İsrail basınına göre, Netanyahu Suriye'deki işgalin 2025 sonuna kadar sürdürülmesi emrini verdi | Dış Haberler

İsrail basınına göre, Netanyahu Suriye'deki işgalin 2025 sonuna kadar sürdürülmesi emrini verdi | Dış Haberler

İsrail basınına göre, Netanyahu Suriye'deki işgalin 2025 sonuna kadar sürdürülmesi emrini verdi İsrail basınında yer alan habere göre, Suriye'de 61 yıllık Baas ve 53 yıllık Esad rejimin devrilmesinin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Hermon Dağı'ndaki tampon bölgede başlattığı işgalin gelecek yılın sonuna kadar devam ettirilmesi talimatını verdiğini yazdı.

Anadolu Ajansı Giriş: 18.12.2024 - 14:59 Güncelleme: 18.12.2024 - 15:16 facebook

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