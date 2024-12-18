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        Haberler Dünya İsrail basınına göre, Netanyahu Suriye'deki işgalin 2025 sonuna kadar sürdürülmesi emrini verdi | Dış Haberler

        İsrail basınına göre, Netanyahu Suriye'deki işgalin 2025 sonuna kadar sürdürülmesi emrini verdi

        İsrail basınında yer alan habere göre, Suriye'de 61 yıllık Baas ve 53 yıllık Esad rejimin devrilmesinin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Hermon Dağı'ndaki tampon bölgede başlattığı işgalin gelecek yılın sonuna kadar devam ettirilmesi talimatını verdiğini yazdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 14:59 Güncelleme: 18.12.2024 - 15:16
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        "Netanyahu Suriye'deki işgali 2025 sonuna kadar sürdürecek" iddiası
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        İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin Hermon Dağı'ndaki tampon bölgede başlattığı işgalin gelecek yılın sonuna kadar devam ettirilmesi talimatını verdiğini yazdı.

        Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Netanyahu'nun dün gittiği Hermon Dağı'ndaki tampon bölgede İsrail ordusuna bazı talimatlar verdiği belirtildi.

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        Netanyahu'nun orduya Hermon Dağı'ndaki tampon bölgede işgalin 2025 sonuna kadar sürdürülmesi talimatı verdiği ifade edildi.

        İsrail Başbakanı, dün Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yle birlikte 7 Aralık sonrası işgal edilen Hermon Dağı'ndaki tampon bölgeye gitmişti.

        Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun burada İsrail ordusunun Hermon Dağı'nda tampon bölgedeki işgalinin "geleceğine yönelik yönergeleri belirlediği" belirtilmiş ancak detay verilmemişti.

        Netanyahu, Hermon Dağı'ndaki tampon bölgede yaptığı açıklamada, buradaki işgalin "İsrail'in güvenliğini sağlayacak düzenleme bulunana kadar" süreceğini belirtmişti.

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