Netanyahu Suriye'den görüntü verdi

Beşar Esad Yönetiminin devrilmesinin hemen ardından, İsrail Ordu Birlikleri Suriye sınırında bulunan Hermon Dağı'nı ele geçirdi. Daha sonra Golan Tepelerinin eteklerinde bulunan Kuneytra İlini de ele geçiren İsrail birlikleri Dera il kırsalına kadar ulaştı. Hermon Dağı bulunduğu stratejik konum itibarıyla Kuneytra ve Dera'nın da güvenliğiyle yakından ilişkili.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hermon Dağı'na konuşlanan İsrail askerlerini 17 Aralık tarihinde ziyaret etti. Netanyahu askerlerle sohbet ettikten sonra bir de fotoğraf çektirdi. Fotoğraflar sosyal medya üzerinden servis edildi.

Netanyahu'ya, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de yer aldığı bazı yetkililerin eşlik ettiği ifade edildi. Katz, İsrail askerlerinin Hermon'da Golan'daki yasa dışı yahudi yerleşim birimlerini savunmak için bulunduğunu belirtti. İsrail, Suriye'nin güneyinde bulunan güç boşluğundan istifade etmeye devam ediyor. Su kaynakları bakımından çok derece kritik öneme sahip olan Yermuk Havzası da İsrail birlikleri tarafından işgal edildi.