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        Haberler Ekonomi Borsa Fon soruşturmasında yeni gelişme: Ertan Aydın hakkında yakalama kararı

        Fon soruşturmasında yeni gelişme: Ertan Aydın hakkında yakalama kararı

        Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan eski milletvekili, araştırma ve kampanya şirketi kurucusu Ertan Aydın hakkında adli kontrol tedbiri kararına yapılan itiraz sonucu hakkında yakalama kararı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 15:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fon soruşturmasında Ertan Aydın hakkında yakalama kararı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı'ndaki habere göre soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski AK Parti milletvekili, araştırma ve kampanya şirketi kurucusu Ertan Aydın hakkında verilen adli kontrol tedbiri kararına savcılık itiraz etti.

        İtirazı değerlendiren mahkeme, Aydın hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

        Aydın hakkında savcılık tarafından tutuklama talep edilmiş, sulh ceza hakimliğince "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri kararı verilmişti.

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