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        Haberler Ekonomi Otomobil Cybertruck ve Kartal aynı kaderi paylaştı - Otomobil Haberleri

        Cybertruck ve Kartal aynı kaderi paylaştı

        Tesla'nın fütüristik çizgileri ile dikkat çeken ilk pick-up modeli Cybertruck, İstanbul'da bir AVM'de sergilenmesinin ardından bu kez de bir çekicinin üstünde görüntülendi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ABD'de yaklaşık 75 bin dolardan (2.6 milyon TL) başlayan fiyatlar ile satışa sunulan Cybertruck'ın, piyasada 100 bin TL'den alıcı bulan Tofaş Kartal ile aynı çekici üstünde yer alması ise dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 13:48 Güncelleme: 18.12.2024 - 15:25
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        Cybertruck ve Kartal aynı kaderi paylaştı
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        Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın ilk pick-up modeli Cybertruck, Türkiye'de bir AVM'de sergilenmesinin ardından, ilk kez yolda da görüntülendi.

        İstanbul'da otoyolda bir çekicinin üstünde seyrederken kameraya yansıyan Cybertruck, meraklı bakışları da üstüne çekti.

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        Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, aynı çekicinin Tesla Cybertruck ile birlikte, bir döneme damgasını vuran Tofaş'ın 'kuş serisi' modellerinden Kartal'ı da çekmesi dikkat çekti.

        YOLA ÇIKMASI MÜMKÜN DEĞİL

        ABD'de yaklaşık 75 bin dolardan (2.6 milyon TL) başlayan fiyatlar ile satışa sunulan Cybertruck'ın, piyasada 100 bin TL'den alıcı bulan Tofaş Kartal ile aynı çekici üstünde yer alması bir takım soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

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        Fakat, geçtiğimiz ay İstanbul'da bir AVM'de sergilenen Cybertruck'ın Türkiye'de yola çıkma izni bulunmuyor. Dolayısı ile elektrikli aracın bir noktadan farklı bir adrese ulaşması ancak çekici vasıtası ile mümkün olabiliyor.

        'TİP ONAY' GEREKİYOR

        Cybertruck'ın Türkiye yollarına çıkmasının önündeki engelden de bahsedecek olursak, aracın satışı sadece ABD'de olduğu için, hem Avrupa hem de Türkiye'de Tip Onay Belgesi bulunmuyor.

        Tip Onayı Belgesi ise, araçların karayolunda tescili için güvenlik şartlarının ve gereksinimlerinin karşılandığını belirten resmi belge niteliği taşıyor. Tip Onayı alan bir ürünün sorumluluğu da sadece üreticiye ait olmak durumunda. Bu onayı almayan araçların yola çıkması da mümkün olmuyor.

        Özetle, herhangi aracın trafiğe tescili için söz konusu aracın önce 'Tip Onayı Belgesine' sahip olması gerekiyor.

        Hali hazırda sadece Almanya'da üretilen Model Y aracını Türkiye'ye getiren Tesla'nın, şuan için sadece ABD'de üretilen Cybertruck'ı Avrupa ve Türkiye'ye getirme planı bulunmuyor.

        'KUŞ SERİSİ'NİN EN BÜYÜĞÜ

        Cybertruck ile aynı çekiciyi paylaşan Kartal, Tofaş'ın 'Kuş Serisi' olarak bilinen serinin station wagon ve aynı zamanda en büyük modeliydi. Serçe, Şahin, Doğan ve Kartal'dan oluşan Kuş Serisi, Tofaş tarafından Bursa'da 1981-2003 yılları arasında üretildi.

        1971 yılında faaliyete geçen Tofaş'ın Bursa'daki fabrikasında üretim bandından, ilk olarak "Murat 124" çıktı. 1976 yılına kadar bu araçtan 134 bin 867 adet üreten şirket, 1977 yılında Murat 124'ün üretimine son vererek, "Kuş Serisi"ni üretmeye başladı.

        "Kuş Serisi" üretimine önce Şahin'le başlayan TOFAŞ, seriye 1981 yılında Kartal ve Doğan'ı, 1983 yılında da Serçe'yi ekledi. TOFAŞ, 2001 yılında Kuş Serisi'nin seri üretimine son verirken 2 yıl daha bu otomobilleri siparişler doğrultusunda az sayıda üretmeyi sürdürdü.

        Tofaş, 1977 yılından 1 Temmuz 2003 tarihine kadar bu otomobillerden 1 milyon 257 bin 651 adet üretti.

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