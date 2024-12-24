İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Yasa dışı bahse teşvik' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Serdar Ortaç, hâkim karşısına çıktı.

Serdar Ortaç’ın davasında tanık olarak dinlenecek olan Mehmet Ali Erbil de duruşma salonunun önünde hazır bulundu.

MS hastası olan Serdar Ortaç'ın adliyede yürürken zorlandığı görüldü. Serdar Ortaç; "Hâkim karşısına çıkacaksınız, bir şey söylemek ister misiniz?" sorusuna; "İnşallah iyi olur" yanıtını verdi.

Davada tanık olarak dinlenen Mehmet Ali Erbil duruşma salonunun önünde; "Bir ay sonra da ben hâkim karşısına çıkacağım. Serdar, daha şanslı bu konuda. Onun davası benden önce görülecek. Onun hayırlı bitmesini diliyoruz" dedi.

Serdar Ortaç'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Ortaç'ın 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

REKLAM

EV HAPSİ KALDIRILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahisle mücadele kapsamında başlattığı soruşturma büyük ses getirmişti. Bu süreçte Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve milyonlarca takipçiye sahip birçok sosyal medya fenomeni hakkında soruşturma açılmış, gözaltı kararları verilmişti. Fenomenlerin büyük bir kısmı tutuklanırken, Erbil ve Ortaç’a ev hapsi kararı uygulanmıştı. Avukatlarının itirazları sonrasında Ortaç ve Erbil'in ev hapisleri kaldırılmıştı.