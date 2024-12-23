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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

        Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın tamamlanmasıyla birlikte şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e çıkarırken, şampiyonluk oranlarında da dikkat çeken bir değişim yaşandı. İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 17:07 Güncelleme: 23.12.2024 - 17:07
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        1

        BODRUM FK - 3000

        2

        HATAYSPOR - 3000

        3

        ÇAYKUR RİZESPOR - 3000

        4

        ADANA DEMİRSPOR - 3000

        5

        KAYSERİSPOR - 2000

        6

        ALANYASPOR - 2000

        7

        KONYASPOR - 1000

        8

        ANTALYASPOR - 1000

        9

        GAZİANTEP FK - 1000

        10

        SİVASSPOR - 1000

        11

        TRABZONSPOR - 1000

        12

        KASIMPAŞA - 500

        13

        BAŞAKŞEHİR - 400

        14

        GÖZTEPE - 300

        15

        EYÜPSPOR - 300

        16

        SAMSUNSPOR - 120

        17

        BEŞİKTAŞ - 90.00

        18

        FENERBAHÇE - 3.35

        19

        GALATASARAY - 1.10

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