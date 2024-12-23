Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın tamamlanmasıyla birlikte şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e çıkarırken, şampiyonluk oranlarında da dikkat çeken bir değişim yaşandı. İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları...
Giriş: 23.12.2024 - 17:07 Güncelleme: 23.12.2024 - 17:07
1
BODRUM FK - 3000
2
HATAYSPOR - 3000
3
ÇAYKUR RİZESPOR - 3000
4
ADANA DEMİRSPOR - 3000
5
KAYSERİSPOR - 2000
6
ALANYASPOR - 2000
7
KONYASPOR - 1000
8
ANTALYASPOR - 1000
9
GAZİANTEP FK - 1000
10
SİVASSPOR - 1000
11
TRABZONSPOR - 1000
12
KASIMPAŞA - 500
13
BAŞAKŞEHİR - 400
14
GÖZTEPE - 300
15
EYÜPSPOR - 300
16
SAMSUNSPOR - 120
17
BEŞİKTAŞ - 90.00
18
FENERBAHÇE - 3.35