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        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve yönetimi mazbatalarını aldı!

        Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 15:44 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!

        Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını aldı.

        Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre kulüp binasında gerçekleştirilen törene yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu ile yeni ve önceki yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

        Yıldırım ve yöneticilere, Şekip Mosturoğlu tarafından mazbataları takdim edildi.

        Tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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