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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: 18 piton, 21 Mısır ve 3 King yılanı bulundu! Ev değil yılan yuvası | Son dakika haberleri

        18 piton, 21 Mısır ve 3 King yılanı bulundu... Ev değil yılan yuvası!

        İstanbul'da, bir eve düzenlenen operasyonda gerekli izinleri bulunmayan 18 piton yılanı, 21 Mısır yılanı ve 3 King yılanına el konuldu. Yılanlar koruma altına alınırken, şüpheliye para cezası kesildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 13:50 Güncelleme:
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        18 piton, 21 Mısır ve 3 King yılanı bulundu... Ev değil yılan yuvası!

        İstanbul'un Çatalça ilçesinde bir evde yılan yetiştirildiği ihbarını alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

        YILANLAR KORUMA ALTINA ALINDI

        Evde yapılan kontrollerde gerekli izinleri bulunmayan 18 piton yılanı, 21 Mısır yılanı ve 3 king yılanı tespit edildi. Yılanlar koruma altına alınırken, şüpheliye para cezası kesildi.

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        "18 PİTON, 21 MISIR VE 3 KING YILANI"

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gelen bir ihbarı değerlendiren ekiplerimiz, kolluk kuvvetleriyle birlikte Çatalca'daki bir evde denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde gerekli izinleri bulunmayan 18 piton yılanı, 21 Mısır yılanı ve 3 king yılanı tespit edildi.

        Ekiplerimiz tarafından söz konusu yılanlara el konularak, koruma altına alındı. İlgili şahıs hakkında ise idari para cezası uygulandı. Yaban hayvanlarının izinsiz olarak bulundurulmasına yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

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