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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 12:25 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

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        "Grup toplantımızın ve burada yapacağımız değerlendirmelerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türk siyasetine hiç yakışmayan olayların yaşandığı bugünlerde, AK Parti grubundaki bu kardeşlik tablosunun herkese ve özellikle siyaseti marjinalize edenlere örnek olmasını temenni ediyorum. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak aziz milletimizle kurduğumuz gönül köprülerinin sağlamlığına hafta sonu bir kez daha şahitlik ettik. Cumhur İttifakı çok anlamlı seçim zaferine imza atmıştır. Yapılan ara seçimlerde 6 beldeden 4'ünde AK Parti ve birinde de ittifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi adayı ipi göğüslemiştir.

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        Bir süredir ana muhalefetin aktörleri kendilerince gündem oluşturma çabasındalar. Kendilerini dev aynasında görüyorlardı. Ama sandık sonuçları gelince hepsi birden ortadan kayboldular. Faturayı kendi beceriksizleri dışında herkese kesen bu kibir abidelerine sadece şunu söylemek isterim: Beyler kusura bakmayın siz bu kafaya giderseniz sandıkta milletten daha çok tokat yersiniz. CHP bu kafayla giderse daha çok hüsrana uğrar. Sorun bunların Anadolu irfanını hafife almalarındadır. Sorun bunların zihniyetindedir. Sorun sokakla kurdukları bağın samimi olmamasındadır.

        "SALON KAPMA SAVAŞININ TARAFI OLMAYIZ"

        Yargı kararlarını sükunetle çözmek yerine kimi zaman bizi de suçlayarak kendilerine toz kondurmuyorlar. Rüşvet iddiaları kendilerinden çıktı. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Dün, 'halkın umudu' dediklerine bugün 'hain' damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir.

        Biz bu girdaba çekilmeyeceğiz. Partimize yönelik nezaket dışı hakaretlere rağmen tartışmaların uzağında durduk. Koltuk ve salon kapma savaşının tarafı değiliz, olmayacağız. Temennimiz milletimizin huzuruna demokrasimizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın olgunlukla çözüme kavuşturulmasıdır. CHP'nin genel başkanlık koltuğunu kimin işgal ettiğinin bizim nazarımızda önemi yoktur. "

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