ÜRDÜN'DE 5 FÜZE DÜŞÜRÜLDÜ

04:28 10/06/2026

ABD: SALDIRI TAMAMLANDI

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD ordusuna ait bir helikopterin düşürülmesine yanıt olarak İran’a yönelik başlatılan öz savunma amaçlı saldırıların tamamlandığını açıkladı.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla ABD’ye ait bir askeri helikopterin düşürülmesine yanıt olarak İran’a karşı başlatılan öz savunma amaçlı saldırıların tamamlandığı bildirildi.

Saldırılar kapsamında Hürmüz Boğazı yakınlarındaki hava savunma, yer kontrol ve radar altyapılarının vurulduğu aktarılarak, "Bu operasyon, ABD güçlerine ve bölgesel sulardan geçen uluslararası ticari gemilere yönelik son saldırılara orantılı bir yanıttı. ABD güçleri, haksız İran saldırganlığına karşı teyakkuzda kalmaya devam edecek" denildi.