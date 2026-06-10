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        Haberler Dünya Bölgede tansiyon yeniden yükseldi! ABD'den İran'a helikopter misillemesi: İran saldırılara karşılık verdi! | Dış Haberler
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        ABD'den İran'a helikopter misillemesi

        ABD Başkanı Trump, ABD'ye ait bir Apache helikopterinin Hürmüz Boğazı yakınlarında düşürülmesine karşılık olarak İran'a saldırılar başlattıklarını duyurdu. ABD'nin saldırılarına karşılık olarak İran da Körfez'deki bazı ABD üslerini hedef aldı. CENTCOM, 4 saatin sonunda İran'a yönelik başlatılan saldırıların tamamlandığını açıkladı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 07:29 Güncelleme:
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        ABD'den İran'a helikopter misillemesi

        ÜRDÜN'DE 5 FÜZE DÜŞÜRÜLDÜ

        Ürdün ordusu, İran'dan Zerka kentine yönelik fırlatılan 5 füzeyi hava savunma sistemleriyle düşürdüklerini açıkladı.

        KUVEYT'TE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE

        Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik saldırı nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.

        BAHREYN'DE VATANDAŞLARA ÇAĞRI

        Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkede sirenlerin çaldığını duyurarak halka güvenli yerlere gitme çağrısı yaptı.

        İRAN: BÖLGEDEKİ BAZI ABD ÜSLERİ HEDEF ALINDI

        İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık bölgedeki bazı ABD üslerinin "güçlü saldırılarla" hedef alındığını bildirdi.

        İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahından, ABD'nin saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Terörist ABD ordusunun, helikopterlerinin düşürülmesi bahanesiyle ülkenin güneyindeki bazı bölgelere yönelik saldırganlığına karşılık bölgedeki bazı ABD üsleri, güçlü saldırılarla hedef alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        ABD: SALDIRI TAMAMLANDI

        ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD ordusuna ait bir helikopterin düşürülmesine yanıt olarak İran’a yönelik başlatılan öz savunma amaçlı saldırıların tamamlandığını açıkladı.

        CENTCOM’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla ABD’ye ait bir askeri helikopterin düşürülmesine yanıt olarak İran’a karşı başlatılan öz savunma amaçlı saldırıların tamamlandığı bildirildi.

        Saldırılar kapsamında Hürmüz Boğazı yakınlarındaki hava savunma, yer kontrol ve radar altyapılarının vurulduğu aktarılarak, "Bu operasyon, ABD güçlerine ve bölgesel sulardan geçen uluslararası ticari gemilere yönelik son saldırılara orantılı bir yanıttı. ABD güçleri, haksız İran saldırganlığına karşı teyakkuzda kalmaya devam edecek" denildi.

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        BAHREYN'E SALDIRI

        İran Devrim Muhafızları Ordusu: Saldırılara karşılık ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filosu insansız hava araçlarıyla saldırı altına alındı

        İRAN'DA PATLAMA SESLERİ

        İran basını, ülkenin güneyinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kentinde yeni patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. İran devlet televizyonunun haberinde, "Saat 02.35'te Cask'ta birkaç patlama sesi duyuldu." ifadesine yer verildi.

        İRAN: HİÇBİR TİCARİ LİMAN VURULMADI

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesi üzerine İran'a yönelik başlattığı saldırılarda hiçbir ticari limanın vurulmadığı bildirildi.

        ARAKÇİ: İRAN TEHDİDİ CEVAPSIZ BIRAKMAYACAK

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin saldırılarını cevapsız bırakmayacaklarını belirtti.

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD'nin ülkenin güneyine düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

        Arakçi, açıklamasında şunları kaydetti: "Savaş meydanındaki yenilgilere rağmen, ABD bizim kararlılığımızı test etmeyi seçti. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi cevapsız bırakmayacak."

        İRAN'DAN AÇIKLAMA

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesi üzerine İran'a yönelik saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın güneyindeki Mübarek Dağı, Sirik kenti ve Keşm ile Cask adalarının hedef alındığı bildirildi.

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        İRAN BASINI: İRAN YANIT VERECEK

        İran basını, İran'ın helikopterin düşürülmesi bahanesiyle yapılan ABD'nin saldırısına kesin yanıt vereceğini belirtti. Tesnim Haber Ajansının haberinde, "İran, daha önce de uyarıda bulunduğu gibi helikopterin düşürülmesi bahanesiyle yapılan ABD'nin saldırısına kesin yanıt verecektir." ifadelerine yer verildi.

        CENTCOM'DAN AÇIKLAMA

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'ye ait Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a karşı saldırılar düzenlemeye başladıklarını açıkladı.

        CENTCOM, X hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik karşı saldırılar düzenlemeye başladıklarını duyurdu. Komutanlık, açıklamasında, "CENTCOM, dün ABD ordusuna ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak, Başkomutanın (Donald Trump) talimatıyla bugün saat 17.00'de (ABD Doğu Saati) İran'a karşı meşru müdafaa amaçlı saldırılar düzenlemeye başladı. Bu operasyon, İran'ın haksız saldırganlığına orantılı bir yanıt niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

        İRAN'DA PATLAMA SESLERİ

        İran basını, ABD ordusunun saldırı başlattığını duyurmasının ardından Keşm ve Cask adalarında da patlama sesleri duyulduğunu bildirdi

        ABD İRAN'A SALDIRI BAŞLATTI

        ABD ordusu, bir helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İrana karşı saldırılar başlattığını duyurdu

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