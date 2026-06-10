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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haber: "Bizim sülalede dansözlük yapılmaz" Aynur Kanbur cinayetinde detaylar çıktı | Son dakika haberleri

        "Bizim sülalede dansözlük yapılmaz" Aynur cinayetinde detaylar çıktı!

        İstanbul'da öldürülen Mezdeke grubu üyesi 49 yaşındaki Aynur Kanbur cinayetiyle ilgili soruşturma derinleştirildi. Cinayeti, "Bizim sülalede dansözlük yapılmaz" diyerek Kanbur'u öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısı Bülent G.'nin, daha önce de bir kişiyi darp ettiği ortaya çıktı. Katil zanlısının evinde yapılan aramalarda uzun namlulu silahın yanı sıra gaz maskesi de bulundu. Ortaya çıkan yeni görüntülerde ise zanlının olaydan önce metrobüste, cep telefonunun SIM kartını çıkararak cihazı kapattığı görüldü

        Giriş: 10 Haziran 2026 - 09:29 Güncelleme:
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        "Bizim sülalede dansözlük yapılmaz" Aynur cinayetinde detaylar çıktı!

        İstanbul'un Şişli ilçesi Fulya Mahallesi'nde evinin önünde, 24 Mart 2016 günü silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur (49) cinayetiyle ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

        YENİ AYRINTILAR ÇIKTI

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

        SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

        Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve cinayeti işlediği iddia edilen Bülent G.'nin itirafları dün gündeme damga vurdu. Yapılan soruşturmada Aynur Kanbur ile ilk kez nerede ve nasıl karşılaştığını, cinayetin detaylarını anlatan katil zanlısı Bülent G.'nin geçmişinde de önemli bir olaya karıştığı ortaya çıktı.

        "BİZİM SÜLALEDE DANSÖZLÜK OLMAZ"

        İfadesinde Kanbur'un uzaktan akrabası olduğunu öne süren Bülent G., aileden dansöz çıkmasını kabul etmediği gerekçesiyle Kanbur'u öldürdüğünü ifade etmişti.

        Aynur Kanbur'un katili Bülent G.
        Aynur Kanbur'un katili Bülent G.

        BAŞKA BİRİNİ DE DARP ETMİŞ

        Aynur Kanbur'un yaşam biçiminin kendi örf ve adetlerine ters olduğunu iddia eden zanlının, daha önce de bir kişiyi darp ettiği ortaya çıktı. Verdiği ifadesinde Kanbur'un yaşam biçimine değinen zanlı, daha önce de bir kişiyi uygunsuz davranışları nedeniyle darp ettiğini söyledi.

        EVİNDE UZUN NAMLULU SİLAH ÇIKTI

        Zanlı Bülent G.'nin evinde yapılan aramalarda dikkat çeken materyaller ele geçirildi. Operasyonda uzun namlulu silahın yanı sıra gaz maskesi de bulundu. Polis ekipleri ele geçirilen malzemeler üzerinde inceleme başlattı.

        Bülent G.'nin otobüste telefonunun SİM kartını çıkarması kameraya böyle yansıdı.
        Bülent G.'nin otobüste telefonunun SİM kartını çıkarması kameraya böyle yansıdı.

        OLAYDAN SONRA SİLAHLA YAKALANMIŞ

        Bülent G., verdiği ifadesinde cinayette kullandığı silahı denize attığını söyledi. Şüpheliyle ilgili yapılan incelemede, cinayetten sonra üst aramasında ruhsatsız bir tabancayla yakalandığı ortaya çıktı. Hakkında ruhsatsız silah taşıma suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

        CİNAYETE GİTMEDEN TELEFONUNU KAPATIYOR

        Aynur Kanbur cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştiren görüntüler de ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ulaştığı metrobüs güvenlik kamerası kayıtlarında, katil zanlısı Bülent G.'nin cinayeti işlemek için Avcılar'dan metrobüse bindiği görülüyor.

        Zanlının metrobüse bindikten sonra görüntülerde sağ baştaki koltuğa oturduğu görülüyor. Bir süre yolculuk yapan şüpheli, daha sonra cebinden cep telefonunu çıkarıyor.

        SİM KARTINI ÇIKARIYOR

        Kamera kayıtlarında Bülent G.'nin cep telefonuyla bir süre işlem yaptığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise telefonun sim kartını çıkardığı ve ardından cihazı kapattığı dikkat çekiyor.

        TELEFONU BİR GÜN KAPALI KALIYOR

        Yıllarca faili meçhul kalan dosyanın yeniden incelenmesi sırasında ortaya çıkan bu görüntüler, soruşturmanın en önemli delilleri arasında yer aldı. HTS kayıtlarıyla birlikte değerlendirilen görüntülerde, zanlının telefonunun cinayetten hemen önce kapandığı ve ertesi gün öğle saatlerine kadar açılmadığı da tespit edildi.

        Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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