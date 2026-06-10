İstanbul'un Şişli ilçesi Fulya Mahallesi'nde evinin önünde, 24 Mart 2016 günü silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur (49) cinayetiyle ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

YENİ AYRINTILAR ÇIKTI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve cinayeti işlediği iddia edilen Bülent G.'nin itirafları dün gündeme damga vurdu. Yapılan soruşturmada Aynur Kanbur ile ilk kez nerede ve nasıl karşılaştığını, cinayetin detaylarını anlatan katil zanlısı Bülent G.'nin geçmişinde de önemli bir olaya karıştığı ortaya çıktı.

"BİZİM SÜLALEDE DANSÖZLÜK OLMAZ"

İfadesinde Kanbur'un uzaktan akrabası olduğunu öne süren Bülent G., aileden dansöz çıkmasını kabul etmediği gerekçesiyle Kanbur'u öldürdüğünü ifade etmişti.

Aynur Kanbur'un katili Bülent G.

BAŞKA BİRİNİ DE DARP ETMİŞ

Aynur Kanbur'un yaşam biçiminin kendi örf ve adetlerine ters olduğunu iddia eden zanlının, daha önce de bir kişiyi darp ettiği ortaya çıktı. Verdiği ifadesinde Kanbur'un yaşam biçimine değinen zanlı, daha önce de bir kişiyi uygunsuz davranışları nedeniyle darp ettiğini söyledi.

EVİNDE UZUN NAMLULU SİLAH ÇIKTI

Zanlı Bülent G.'nin evinde yapılan aramalarda dikkat çeken materyaller ele geçirildi. Operasyonda uzun namlulu silahın yanı sıra gaz maskesi de bulundu. Polis ekipleri ele geçirilen malzemeler üzerinde inceleme başlattı.

Bülent G.'nin otobüste telefonunun SİM kartını çıkarması kameraya böyle yansıdı.

OLAYDAN SONRA SİLAHLA YAKALANMIŞ

Bülent G., verdiği ifadesinde cinayette kullandığı silahı denize attığını söyledi. Şüpheliyle ilgili yapılan incelemede, cinayetten sonra üst aramasında ruhsatsız bir tabancayla yakalandığı ortaya çıktı. Hakkında ruhsatsız silah taşıma suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

CİNAYETE GİTMEDEN TELEFONUNU KAPATIYOR

Aynur Kanbur cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştiren görüntüler de ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ulaştığı metrobüs güvenlik kamerası kayıtlarında, katil zanlısı Bülent G.'nin cinayeti işlemek için Avcılar'dan metrobüse bindiği görülüyor.

Zanlının metrobüse bindikten sonra görüntülerde sağ baştaki koltuğa oturduğu görülüyor. Bir süre yolculuk yapan şüpheli, daha sonra cebinden cep telefonunu çıkarıyor.

SİM KARTINI ÇIKARIYOR

Kamera kayıtlarında Bülent G.'nin cep telefonuyla bir süre işlem yaptığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise telefonun sim kartını çıkardığı ve ardından cihazı kapattığı dikkat çekiyor.

TELEFONU BİR GÜN KAPALI KALIYOR

Yıllarca faili meçhul kalan dosyanın yeniden incelenmesi sırasında ortaya çıkan bu görüntüler, soruşturmanın en önemli delilleri arasında yer aldı. HTS kayıtlarıyla birlikte değerlendirilen görüntülerde, zanlının telefonunun cinayetten hemen önce kapandığı ve ertesi gün öğle saatlerine kadar açılmadığı da tespit edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.