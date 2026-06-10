Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Zahara, 'Pitt' soyadını bırakmak için mahkemeye başvurdu

Zahara Jolie-Pitt, Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin çocukları arasında 'Pitt' soyadını yasal olarak nüfusundan sildirmek için başvuruda bulunan son isim oldu.

21 yaşındaki Zahara, soyadındaki Pitt'i kaldırmak için mahkemeye başvurdu. Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne sunulan dilekçeye göre, Zahara yeni adının 'Zahara Marley Jolie' olmasını talep etti.

Zahara, 62 yaşındaki babası Brad Pitt'in soyadını neden kullanmadığına dair herhangi bir gerekçe sunmadı, ancak kendisiyle yıllardır görüşmedikleri biliniyor.

Zahara, resmi olarak isim değişikliği için şimdi girişimde bulunmuş olsa da aslında son birkaç yıldır soyadını sadece 'Jolie' olarak kullanıyordu.

2023'te lisenin kız öğrenci birliğine katıldığında ve bu yıl üniversiteden mezun olduğunda sadece annesinin soyadını kullanmıştı. 51 yaşındaki Angelina Jolie, kızının mezuniyet töreninde görülürken, Brad Pitt törene katılmamıştı.

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2005 ile 2016 yılları arasında birlikte olan Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin Zahara'nın yanı sıra Maddox (24), Pax (22), Shiloh (20) ve 17 yaşındaki ikizler Knox ve Vivienne adında beş çocuğu daha var.

Jolie, Maddox'u 2002'de Kamboçya'daki bir yetimhaneden evlat edindi. Pitt ise 2005'te Jolie ile ilişkiye başladıktan sonra onu nüfusuna geçirdi. Çift, 2005 yılında Etiyopya'da doğan Zahara'yı evlat edindi. 2007'de Jolie, Vietnam'daki bir yetimhaneden Pax'i evlat edindi ve Pitt de 2008'de Pax'i resmen nüfusuna geçirdi.

İkilinin ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh, 2024'te 18'inci doğum gününde soyadından 'Pitt'i çıkarmak için mahkemeye başvurmuştu.

Maddox da soyadından 'Pitt'i yasal olarak kaldırmak ve tam adını 'Maddox Chivan Jolie' olarak değiştirmek için geçtiğimiz günlerde mahkemeye başvurmuş ve 'kişisel' nedenlerini gerekçe göstermişti.

Jolie ve Pitt ikilisinin ikiz çocuklarından Vivienne de yasal olarak soyadı değişikliği yapmasa da soyadını sadece 'Jolie' olarak kullanıyor.

Jolie ile ayrılık sonrası Brad Pitt'in çocuklarıyla hiçbir şekilde iletişim kurmadığı iddia ediliyor. Çocuklarıyla görüşmeyen ünlü aktör, kendi hayatına odaklanmış görünüyor. Pitt, 2022 yılı sonlarından itibaren mücevher tasarımcısı Ines de Ramon ile birliktelik yaşıyor.