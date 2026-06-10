Türkiye'deki eğlence sektörünün bilet geliri % 30 arttı

Büyüyen eğlence sektörünün temel taşlarından biri olan Türkiye'nin canlı müzik endüstrisi, uluslararası ölçekteki yükselişini Londra'da düzenlenen özel bir resepsiyonla kutladı. Birleşik Krallık ve Türkiye canlı müzik sektörünün önde gelen isimleri, Londra'daki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Rezidansı'nda bir araya geldi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) desteğiyle gerçekleştirilen bu prestijli davete; Birleşik Krallık nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile Türkiye'nin köklü canlı eğlence şirketi BKM'nin CEO'su Zümrüt Arol ev sahipliği yaptı. Bu buluşma, Türkiye'nin kültürel ihracat potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Soldan sağa: Hakan Özdemirci (Pozitif), Batuhan Alioğlu (Pozitif), Levent Dokuzer (Zorlu PSM), Fatoş Şahin, Cemil Demirok (PİU), Filiz Ova (Zorlu PSM), Sevcan Ertaş, Osman Koray Ertaş (Büyükelçi), Zümrüt Arol (BKM), Tan Sağtürk, Görgün Taner (İKSV), Mustafa Özkaya, Kadir Serdar Zengin, Rana Uludağ (İKSV), Harun İzer (İKSV)

Peki, Türkiye'deki eğlence sektörü tam olarak ne kadarlık bir hacme sahip?

Türkiye'de eğlence, kültür, sanat ve büyük ölçekli etkinlik sektörü; son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve değişen tüketici alışkanlıklarına rağmen en dinamik büyüme gösteren alanlardan biri haline geldi. Hem fiziksel etkinlikler hem de dijitalle fizikselin iç içe geçtiği hibrit canlı deneyimler, sektörü devasa bir hacme yaklaştırdı.

Dünyaca ünlü İtalyan tenor, söz yazarı ve besteci Andrea Bocelli, 'Romanza' albümünün 30'uncu yılına özel hazırlanan dünya turnesi kapsamında 30 Mayıs'ta İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verdi.

2025'TEKİ BÜYÜME % 30 OLDU

Türkiye'nin canlı eğlence sektöründe bilet gelirleri, bir önceki yıla oranla % 30 büyüme kaydetti. Bu artış, ülkenin zengin kültürel yaşamının ve güçlü müzik endüstrisinin en somut göstergesi oldu.

Türkiye sadece yerel etkinlik hacmiyle değil; devasa tema park kurulumları, aquaparklar, simülasyon ürünleri ve sahne teknolojileri üretimiyle dünyada ilk 5 üretici ülke arasında yer alıyor. Sektör, 100'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirerek küresel bir oyuncu konumuna gelmiş durumda. Türkiye'deki bu ivme; dijital altyapının sunduğu kitlesel erişim gücü ile insanın en temel içgüdülerinden biri olan birlikte eğlenme ve sosyalleşme ihtiyacının, doğru mekân ve yüksek kaliteli yerli içerikle buluşmasının bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor.

TALEP ZİRVE NOKTASINDA

Küresel eğlence ve medya sektörü analizleri, canlı deneyimler ve yüz yüze etkinlik segmentinin, toplam tüketici harcamalarındaki genel büyüme oranından yaklaşık dört kat daha hızlı yükseldiğini gösteriyor. Türkiye'de özellikle tiyatro, stand-up gösterileri ve lokal müzik festivallerine olan talep zirve noktada. Dijitalleşmenin getirdiği ekran doygunluğu, tüketicileri fiziksel olarak etkinlik mekânında bulunma ve kolektif deneyim paylaşma arayışına itiyor. Bu durum, kapalı gişe oynayan tiyatro yapımlarının ve konserlerin sayısını katlayarak artırıyor.

TÜRKİYE MERKEZİ KONUMA YERLEŞTİ

Küresel danışmanlık şirketi ABD merkezli Kearney'nin verilerine göre Türkiye; dijital canlı yayın ve anlık eğlence pazarında MENAT (Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye) bölgesinin merkezi konumuna yerleşti. Bu durum, geleneksel canlı eğlenceyi dijital platform entegrasyonlarıyla besleyen devasa bir ekosistem yaratıyor.

SEKTÖREL BÜYÜMENİN 6 TEMEL NEDENİ ♦ Fiziksel Alanlara Dönüş (Ekran Doygunluğu)... Dijital platformların hayatı tamamen kuşatması, bir süre sonra tüketicilerde bir ekran yorgunluğu yarattı. İnsanlar artık sadece pasif birer içerik tüketicisi olmak değil; canlı bir performansın parçası olmak ve kolektif bir duygu paylaşımını yerinde deneyimlemek istiyor. ♦ Kaçırma Korkusu (FOMO) ve Sosyal Medya Etkisi... Sosyal medyanın dinamikleri, canlı etkinlikleri birer statü ve anı paylaşım alanına dönüştürdü. Konser, festival veya kapalı gişe bir tiyatro oyunundan yapılan anlık paylaşımlar, etkinliklerin organik olarak pazarlanmasını sağlıyor ve kulaktan kulağa yayılarak talebi katlıyor. ♦ Küresel Standartlarda Sahne ve Prodüksiyon... Türkiye'de tiyatro, stand-up ve lokal müzik sahnesi hem içerik kalitesi hem de prodüksiyon standartları açısından dünya ligini yakaladı. Özellikle büyük bütçeli, yıldız oyuncu kadrolu tiyatro oyunları ile arena konserleri, sinema veya dijital platformların sunduğu konfor alanını kıracak kadar güçlü birer cazibe merkezine dönüştü. ♦ Alternatif Sahnelerin Çoğalması ve Erişilebilirlik... Bağımsız tiyatroların, lokal konser mekânlarının ve stand-up kulüplerinin mahalle ölçeğine kadar yayılması, canlı eğlenceye erişimi ciddi anlamda kolaylaştırdı. Etkinliklerin merkezi salonlardan yerel alanlara taşınması, izleyici kitlesini genişletti. ♦ Modern Altyapı ve Çok Amaçlı Kültür Merkezleri... İstanbul başta olmak üzere; Atatürk Kültür Merkezi, Zorlu PSM, Maximum Uniq ve Volkswagen Arena gibi dünya standartlarında teknolojiye ve akustiğe sahip merkezlerin varlığı sektöre olan girdileri yükseltti. Bu modern altyapı, hem uluslararası dev turnelerin Türkiye'ye gelmesini sağladı hem de yerli yapımların vizyonunu büyüttü. Bu mekânlar sadece birer salon değil; yeme-içme ve sosyalleşme alanlarıyla tam günlük birer deneyim merkezi olarak hizmet veriyor. ♦ Anı Biriktirme Motivasyonu ve Erişilebilir Lüks... Genç jenerasyon başta olmak üzere tüketiciler, bütçelerini materyal ürünler yerine erişilebilir lüks olarak görülen kaliteli eğlence deneyimlerine yönlendiriyor. Kısa vadeli mutluluk, sosyalleşme ve anı biriktirme motivasyonu, bilet satışlarını her dönem canlı ve dinamik tutuyor.

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Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türkiye'nin dünyanın en çok ziyaret edilen ilk beş turizm destinasyonu arasında yer aldığını belirterek, her yıl yaklaşık 4 milyonu aşkın İngiliz ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

Türkiye'nin yalnızca eşsiz sahilleri ve doğal güzellikleriyle değil, zengin tarihi mirası, arkeolojik hazineleri, dünya çapında tanınan mutfağı ve köklü misafirperverlik geleneğiyle de öne çıktığını vurgulayan Osman Koray Ertaş, ülkenin yabancı ziyaretçiler, yatırımcılar ve uluslararası organizasyonlar için cazibe merkezi olmaya devam ettiğini ifade etti. Türkiye'nin uluslararası diplomasi, kültür ve spor alanlarında giderek daha önemli bir merkez haline geldiğini kaydeden Ertaş, bu yıl NATO Zirvesi, COP31 ve Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi gibi önemli küresel toplantılara ev sahipliği yapılacağını hatırlattı. İstanbul'un aynı zamanda dünyanın önde gelen sanatçılarını, kültür ve spor etkinliklerini buluşturan küresel bir merkez konumuna yükseldiğini belirten Ertaş, Formula 1'in 2027'de İstanbul Park’a dönüşünün de Türkiye’nin uluslararası görünürlüğüne önemli katkı sağlayacağını söyledi.

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"TÜRKİYE BU DÖNÜŞÜMÜN EN GÜÇLÜ ADAYLARINDAN BİRİ" BKM CEO'su Zümrüt Arol'un Türkiye'deki eğlence sektörünün büyümesine ilişkin görüşleri şöyle; "Global live entertainment sektörü artık Global canlı müzik sektörü artık yalnızca konser organizasyonlarından ibaret değil. Şehir ekonomilerini, turizm hareketlerini ve kültürel etki alanlarını yeniden şekillendiren güçlü bir endüstriye dönüşmüş durumda. Günümüzde dünyanın en etkili şehirleri yalnızca finans merkezleri olmalarıyla değil, kültürel deneyimler yaratabilme kapasiteleriyle de öne çıkıyor. Live entertainment ise şehir markalamasının en güçlü araçlarından biri haline gelmiş durumda. Uzun yıllar boyunca Londra, Paris, Berlin ve Barselona gibi şehirler bu alana yön verdi. Ancak bugün yeni nesil kültürel merkezler yükseliyor ve Türkiye bu dönüşümün en güçlü adaylarından biri olarak öne çıkıyor. Türkiye ile ilgili en yaygın yanlış algılardan biri, ülkenin hâlâ bir gelişmekte olan pazar olarak değerlendirilmesi. Oysa İstanbul, Avrupa’nın önde gelen live entertainment merkezlerinden biri olmak için gereken temel dinamiklerin büyük bölümüne zaten sahip. Genç ve dijital olarak son derece bağlı bir nüfus, güçlü turizm altyapısı, stratejik coğrafi konum ve hızla gelişen premium deneyim ekonomisi bunların başında geliyor. Türkiye'nin live entertainment sektörü son yıllarda dikkat çekici bir büyüme kaydetti; yalnızca 2025 yılında bilet gelirlerinde yüzde 30’luk bir artış gerçekleşti. Türk sanatçılar da artık Avrupa’da büyük ölçekli konserler veriyor. Örneğin pop müzik grubu Manifest, Ekim ayında Wembley’de sahne alacak. Yaklaşık 16 milyon nüfusa sahip İstanbul, Türkiye'deki eğlence etkinliklerinin yaklaşık yüzde 60'ına ev sahipliği yapıyor. Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa gibi ikinci büyük pazarlar ise büyük konser ve festivallerin yüzde 25 – 30'unu oluşturuyor. Antalya, Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi turizm destinasyonları ise özellikle yaz aylarında yüksek harcama potansiyeline sahip kitleler ve destinasyon odaklı deneyimler sayesinde giderek daha değerli eğlence merkezlerine dönüşüyor. Uluslararası ziyaretçilerin etkinliklere katılımı da sektörün büyümesini destekleyen önemli unsurlardan biri haline geldi. İstanbul'daki konserler ve yaz festivallerinde yabancı ziyaretçilerin oranı yüzde 15 – 20 seviyelerine ulaşabiliyor. Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Körfez ülkeleri ve Azerbaycan'dan gelen ziyaretçiler etkinlik ekonomisine doğrudan katkı sağlıyor. Bu durum, bilet satışlarının ötesine geçen; konaklama, havacılık, restoranlar, ulaşım ve premium deneyim paketlerini kapsayan çok katmanlı bir ekonomik ekosistem yaratıyor. Buna rağmen Türkiye hâlâ uluslararası turne planlamalarında hak ettiği konumda değil. Örneğin Coldplay'in 2024 turnesi Yunanistan’dan başladı. Oysa İstanbul'un başlangıç noktası olmaması için somut bir engel bulunmuyordu. Türkiye, en az dört veya beş ardışık stadyum konserini destekleyebilecek izleyici potansiyeline ve talebe sahip. Buna rağmen bugün hâlâ Coldplay'in Türkiye için açıklanmış resmi bir konser tarihi bulunmuyor. Turne ekosistemindeki bu dönüşüm, küresel festival dünyasını da etkiliyor. Günümüzde dünyanın en büyük sanatçıları giderek daha kontrollü ve bağımsız turne yapılarıyla çalışıyor. Bu durum, Primavera Sound veya Lollapalooza gibi büyük şehir festivallerinin yeni pazarlara açılmasını ve güçlü headliner’lar elde etmesini zorlaştırıyor. Bu dinamik, Türkiye'de festival sektörünün büyümesi önündeki temel zorluklardan biri olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte İstanbul, büyük ölçekli etkinliklerin operasyonel yönetimi konusunda birçok Avrupa şehrinin önüne geçen bir yetkinlik sergiliyor. Şehir bunu yakın dönemde UEFA Avrupa Ligi Finali sırasında binlerce taraftarın hareketini başarıyla yöneterek kanıtladı. Bu ölçekte bir organizasyonun sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi, Türkiye'nin etkinlik yönetimi ve operasyonel kapasitesini açıkça ortaya koyuyor. Aynı zamanda İstanbul'un etkinlik mekânları da küresel turne standartlarına giderek daha fazla uyum sağlıyor. RAMS Park, Tüpraş Stadyumu, Atatürk Olimpiyat Stadı, Ülker Arena ve Volkswagen Arena gibi büyük mekânlar; kapasite, prodüksiyon altyapısı ve erişilebilirlik açısından güçlü imkânlar sunuyor. İstanbul, Avrupa ile Orta Doğu arasında doğal bir eğlence köprüsü olarak benzersiz bir konuma sahip. Küresel ölçekte Live Nation ve AEG gibi organizatörler artık şehirleri yalnızca bir konser pazarı olarak değerlendirmiyor. Bunun yerine büyük ölçekli kültürel deneyimler yaratabilen destinasyonlara yatırım yapıyorlar. Türkiye’de ise BKM, İKSV, Piu Entertainment, Pozitif ve Zorlu PSM gibi kurumlar bu dönüşümün şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Türkiye artık yalnızca konserlerin uğradığı bir pazar değil. Avrupa turnelerinin başlangıç noktalarından biri olabilecek potansiyele sahip stratejik bir eğlence merkezine dönüşüyor. Önümüzdeki 10 yılda live entertainment alanındaki başarı, yalnızca en büyük sanatçıyı hangi pazarın ağırladığıyla ölçülmeyecek. Asıl farkı yaratan; hangi şehirlerin daha güçlü deneyimler sunduğu, daha derin kültürel etki yarattığı ve küresel izleyicilerle daha sürdürülebilir bağlar kurabildiği olacak.