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        Haberler Magazin Yasemin Yalçın’ın eşi İlyas İlbey’den üzücü haber - Magazin haberleri

        Yasemin Yalçın’ın eşi İlyas İlbey’den üzücü haber

        'İtilmiş ile Kakılmış' karakterleriyle hafızalara kazınan Yasemin Yalçın'ın eşi İlyas İlbey'in karaciğerinde tümör tespit edildi. Usta oyuncunun hastanede tedavi gördüğü belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 13:37 Güncelleme:
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        Türk tiyatrosunun usta ismi İlyas İlbey'in karaciğerinde tümör tespit edildiği öğrenildi. Ünlü oyuncunun bir süredir hastanede tedavi gördüğü açıklandı.

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        Sosyal medya hesabı üzerinden babasının sağlık durumu hakkında açıklama yapan Eylül İlbey, usta sanatçının şu an doktor gözetiminde olduğunu belirtti.

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        Sevenlerinden dua isteyen İlbey, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Babam İlyas İlbey’in rahatsızlığı nedeniyle şu anda hastanede tedavisi devam etmektedir. Süreci yakından takip eden doktorlarımıza güvenimiz tam. Bu zorlu süreçte bizleri yalnız bırakmayan, arayan ve soran tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin.

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        Usta oyuncu, eşi Yasemin Yalçın ile kamera karşısına geçtiği "İnce İnce Yasemince" adlı dizi ile de geniş çevrelerce tanınmıştı.

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