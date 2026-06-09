Yasemin Yalçın’ın eşi İlyas İlbey’den üzücü haber

Sevenlerinden dua isteyen İlbey, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Babam İlyas İlbey’in rahatsızlığı nedeniyle şu anda hastanede tedavisi devam etmektedir. Süreci yakından takip eden doktorlarımıza güvenimiz tam. Bu zorlu süreçte bizleri yalnız bırakmayan, arayan ve soran tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin.