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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD-Çin geriliminde yeni perde ! 188 şirket kara listede: Aralarında BYD ve Alibaba da var

        ABD-Çin geriliminde yeni perde ! 188 şirket kara listede: Aralarında BYD ve Alibaba da var

        Washington, aralarında otomotiv üreticisi BYD ve e-ticaret şirketi Alibaba'nın da bulunduğu onlarca Çin merkezli firmayı "Çin ordusuyla bağlantılı" ilan ederek ulusal güvenlik risk listesine ekledi. Listenin açıklanmasının ardından Çinli firmalardan sert tepkiler gecikmedi. Alibaba yetkilileri,bu asılsız karara karşı tüm hukuki yollara başvuracaklarını belirtirken, Baidu ise kararın hiçbir inandırıcı gerekçesi olmadığını söyledi. BYD ise "mümkün olan tüm idari ve yasal yolları" kullanacağını ifade etti

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 08:11 Güncelleme:
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        ABD-Çin geriliminde yeni perde

        Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ekonomik ve teknolojik rekabet yeni bir boyuta taşındı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle hazırladığı kara listeyi güncelleyerek 188 Çinli şirketi "askeri ortak" olarak ilan etti.

        "Bölüm 1260H" olarak bilinen bu listeye son eklenenler arasında, geçtiğimiz günlerde Tesla’yı geride bırakarak dünyanın en çok elektrikli araç satan üreticisi olan BYD ile teknoloji ve e-ticaret odaklı Alibaba gibi küresel markalar yer alıyor. Bu hamle, iki ülke arasındaki ticari tansiyonu en üst seviyeye çıkarma riski taşıyor.

        ŞİMDİLİK YAPTIRIM YOK AMA RİSK BÜYÜK

        Pentagon tarafından yayımlanan bu liste, Amerikan şirketlerine ve kurumlarına söz konusu Çinli firmalarla iş yapmanın getireceği riskleri ihtar etmeyi amaçlıyor.

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        Listeye alınmak şu an için doğrudan ve anlık bir ticari yaptırım anlamına gelmese de küresel pazarda bu firmaların prestijine ve ticari ilişkilerine ağır bir darbe vuruyor.

        Listelenen şirketlerin birçoğu, yapay zekadan elektrikli araçlara kadar pek çok kritik sektörde doğrudan Amerikalı firmalarla rekabet ediyor.

        Uzmanlar, Washington'ın bu adımının arkasında net askeri sözleşmelerden ziyade, bu şirketlerin Çin'in devlet destekli sivil-askeri entegrasyon programlarında yer almasının yattığını belirtiyor.

        ÇİNLİ ŞİRKETLERDEN HUKUKİ REST

        Listenin açıklanmasının ardından Çinli firmalardan çok sert tepkiler gecikmedi. Alibaba yetkilileri, şirketlerinin hiçbir şekilde Çin ordusuyla veya askeri bir stratejiyle bağının bulunmadığını savunarak, bu asılsız karara karşı tüm hukuki yollara başvuracaklarını ilan etti.

        Listeye eklenen bir diğer teknoloji firması Baidu ise kararın hiçbir inandırıcı gerekçesi olmadığını ve isimlerini listeden sildirmek için her türlü seçeneği değerlendireceklerini açıkladı.

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        BYD, ise Reuters'e yaptığı açıklamada, askeri şirket olarak nitelendirilmeye kesinlikle karşı çıktığını ve haklarını ve çıkarlarını korumak için "mümkün olan tüm idari ve yasal yolları" kullanacağını belirterek, bu kararın "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki geliştirme başarılarına zarar verdiğini" ifade etti.

        Listede ayrıca elektrikli araç üreticisi Nio ve uçak üreticisi Comac gibi şirketlerin yanı sıra geçmişte eklenen Huawei, Tencent ve DJI gibi markalar da yer almaya devam ediyor.

        PEKİN’İN YANITI EKONOMİK MİSİLLEME OLABİLİR

        Çin’in Washington Büyükelçiliği, ABD’nin bu kararını "ayrımcılık" olarak nitelendirerek Çinli firmaların faaliyet gösterdikleri ülkelerin kanunlarına harfiyen uyduğunu savundu. Siyasi analistler, Pekin yönetiminin bu hamleyi bir tür "ekonomik kuşatma" olarak göreceğini vurguluyor.

        Çin'in bu adıma karşılık olarak benzer bir karşı liste hazırlayabileceği, Amerikalı şirketlere yönelik kısasa kısas yaptırımlar uygulayabileceği veya diplomatik arenada sert bir misilleme sürecini başlatabileceği öngörülüyor.

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