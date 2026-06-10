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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: 15 yaşındaki Erdem Demir kafeye sığınmış... Ölmeden son görüntü | Son dakika haberleri

        15 yaşındaki Erdem bir kafeye sığınmış... Ölmeden son görüntü!

        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bıçaklı kavgada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi Erdem Demir'in, olay sonrası kanlar içinde bir kafeye sığındığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 08:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Erdem bir kafeye sığınmış... 15 yaşında ölmeden son görüntü!

        İzmir'de olay, 7 Haziran'da Karşıyaka Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taraflar arasında daha önceden var olan husumet nedeniyle sahil bandında tartışma çıktı.

        Erdem Demir, 15 yaşında hayata veda etti.
        Erdem Demir, 15 yaşında hayata veda etti.

        BIÇAKLA AĞIR YARALADI

        Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, iddiaya göre 18 yaşındaki C.C., yanında bulundurduğu kesici aletle Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Erdem Demir'i (15) ağır yaraladı. Kavgaya C.C.'nin yanında bulunan 19 yaşındaki D.K. de dahil oldu.

        CAN HAVLİYLE KAFEYE SIĞINDI

        Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında, cinayetin hemen sonrasına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaşanan dehşeti saniye saniye gözler önüne seren kayıtlarda; aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Erdem Demir'in, karnını tutarak can havliyle müşterilerin bulunduğu bir kafeye koşup sığındığı anlar yer aldı.

        Olayın faili de kameraya yansıdı.
        Olayın faili de kameraya yansıdı.

        ŞÜPHELİ DE KAFEYE GELDİ

        Görüntülerin devamında, Demir'in arkasından kafeye doğru gelen şüphelilerden C.C.'nin, kafenin önünde bulunan duyarlı vatandaşların araya girmesiyle engellenip uzaklaştırıldığı görüldü.

        Ayrıca güvenlik kamerası kayıtlarına, Demir'in arkadaşlarının olay sonrası panik halinde kafeye gelmesi ve içeride bulunan müşterilerin yaşadığı korku dolu anlar da yansıdı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Olay anında çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Erdem Demir, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan talihsiz çocuk, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

        2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, cinayeti gerçekleştirdiği tespit edilen C.C. ile kavgaya karıştığı belirlenen D.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #İzmir
        #Erdem Demir
        #Son dakika haberler
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