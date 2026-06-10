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        Haberler Magazin Lucas Torreira dondurma sırasında

        Lucas Torreira dondurma sırasında

        Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Bebek'te dondurma sırası beklerken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 09:11 Güncelleme:
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        Torreira dondurma sırasında

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, Bebek'teydi.

        Ünlü futbolcu, bir dondurmacıda sıraya girerek, dondurmasını aldı. Oldukça keyifli olduğu görülen Torreira, ardından Bebek Sahili'nde yürüyüş yaparak dondurmasını yedi. Torreira, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.

        GEÇTİĞİMİZ AY SALDIRIYA UĞRADI

        Torreira, geçtiğimiz ay Beyoğlu'ndaki bir AVM'de Yusuf Y. tarafından yumruklu saldırıya uğramıştı. Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edilmişti. Şüpheli ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek B. ile Lucas Torreira'nın da ilgilendiğini, bu nedenle futbolcuyu sosyal medya üzerinden takip ederek AVM'ye geldiğini söylemişti. Uruguaylı futbolcuya saldıran şahıs 'kasten yaralama' suçundan tutuklanmıştı.

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