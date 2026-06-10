Lucas Torreira dondurma sırasında

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, Bebek'teydi.

Ünlü futbolcu, bir dondurmacıda sıraya girerek, dondurmasını aldı. Oldukça keyifli olduğu görülen Torreira, ardından Bebek Sahili'nde yürüyüş yaparak dondurmasını yedi. Torreira, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.

GEÇTİĞİMİZ AY SALDIRIYA UĞRADI

Torreira, geçtiğimiz ay Beyoğlu'ndaki bir AVM'de Yusuf Y. tarafından yumruklu saldırıya uğramıştı. Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edilmişti. Şüpheli ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek B. ile Lucas Torreira'nın da ilgilendiğini, bu nedenle futbolcuyu sosyal medya üzerinden takip ederek AVM'ye geldiğini söylemişti. Uruguaylı futbolcuya saldıran şahıs 'kasten yaralama' suçundan tutuklanmıştı.