Beşiktaş için Fransa basınından Chevalier iddiası!
Kadrosuna kaliteli bir kaleci takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın, PSG forması giyen Lucas Chevalier için nabız yokladığı öne sürüldü.
Teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da hız kazandı.
Birçok mevkiye takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılarda kaleci transferi de beklenirken, Fransa'dan dikkat çeken bir iddia geldi.
Kalesini kaliteli bir eldivene emanet etmek isteyen Beşiktaş'ın, Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen Lucas Chevalier için devreye girdiği öne sürüldü.
L'Equipe'de yer alan habere göre; PSG'deki geleceği belirsizliğini koruyan 25 yaşındaki Fransız file bekçisi birçok Avrupa kulübü tarafından takip edilirken, Beşiktaş'ın da oyuncuyla ilgili bilgi aldığı ve transfer şartlarını araştırdığı belirtildi.
Fransa Milli Takımı'ndan Dünya Kupası için davet almayan ve şu anda tatilde olan Chevalier'in PSG teknik heyetinden çıkacak kararı beklediği ifade edildi.
Bu süreçte birçok kulübün oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve olası bir ayrılık ihtimaline karşı hazırlık yaptığı vurgulandı.
Siyah-beyazlı yönetimin de Chevalier için Avrupa kulüpleriyle yarışa girmeye hazır olduğu ve temaslara başladığı kaydedildi.
ÖNCELİĞİ AVRUPA
Öte yandan haberde, Chevalier'in PSG'den ayrılması durumunda bile Türkiye'ye gitmeyi ilk etapta düşünmediği, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Avrupa'nın 5 büyük liginden bir kulübe transfer olmak istediği ifade edildi.
Birkaç hafta önce kaleci arayışındaki Tottenham'ın da Fransız file bekçisi için benzer girişimlerde bulunduğu belirtildi.