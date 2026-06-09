Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza

Rekabet Kurumu, kast ajansları ve menajerlik şirketlerine yönelik soruşturmasını tamamladı. Komisyon oranlarının birlikte belirlendiği ve rekabete hassas bilgi değişiminde bulunulduğu gerekçesiyle 37 teşebbüs ve Kast Ajansları Derneği’ne toplam 42 milyon TL idari para cezası verildi.

FAALİYETLER AYRIŞTIRILDI

Yapılan açıklamaya göre ayrıca yapımcılık ve kast ajansı/menajerlik faaliyetleri de artık birlikte yürütülemeyecek, kast ajansı/menajerler, yetenek sağladıkları içeriklerde yapımcı adına başka herhangi bir faaliyette bulunamayacak

Rekabet Kurumu aldığı kararla, bir oyuncunun projede yer almasının başka oyuncuların da aynı projeye alınması şartına bağlanamayacağına karar verdi. Karar, oyuncu seçim süreçlerinde yeni yüzlerin önünü açabilecek nitelikte.

OYUNCU SEÇİMİNE ÇIKAR ÇATIŞMASI FRENİ

Oyuncuları temsil eden ajans ve menajerlik şirketleri aynı zamanda oyuncu seçimini yapan ya da projeyi üreten taraf olamayacak.

ÜÇ AY İÇİNDE SEÇİM YAPMAK ZORUNDALAR

Bu faaliyetleri birlikte yürüten şirketlerin, faaliyetlerinden birini şirket ana sözleşmesinden çıkarması ve fiilen sona erdirmesi gerekecek.

Bu uygulamalarla sektörde rekabetin güçlendirilmesi hedefleniyor.