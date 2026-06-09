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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Genç kadın evinde ölü bulundu! Annesi ve 2 kız kardeşi tutuklandı! |┴ Tokat haberleri | Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Genç kadın evinde ölü bulundu! Annesi ve 2 kız kardeşi tutuklandı!

        Tokat'ta dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Kentin Zile ilçesinde 25 yaşındaki Sibel Akpınar, evinde ölü bulundu. Genç kadının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında anne ve iki kız kardeşi, "ihmali davranışla kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 13:32 Güncelleme:
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        Genç kadın ölü bulundu! Annesi ve 2 kız kardeşi tutuklandı!

        Tokat'ın Zile ilçesinde evinde ölü bulunan 25 yaşındaki genç kadının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında anne ve iki kız kardeşi, "ihmali davranışla kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

        İHA'nın haberine göre olay, Zile ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan evden gelen kötü kokular üzerine çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 25 yaşındaki Sibel Akpınar'ı yatağında hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        10 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ DEĞERLENDİRİLDİ

        Sibel Akpınar'ın babası M.A.'nın yurt dışında inşaat işçisi olarak çalıştığı, genç kadının annesi Y.A. ile kız kardeşleri S.A. ve S.A. ile aynı evde yaşadığı öğrenildi. Psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Sibel Akpınar'ın da zaman zaman kendisini odasına kilitlediği öne sürüldü.

        İlk değerlendirmelere göre genç kadının 10 gün önce hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayın ardından Zile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        "İHMALİ DAVRANIŞ" VURGUSU

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Y.A. ile kız kardeşler S.A. ve S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan anne ve iki kız kardeş, ihmali davranışla kasten öldürme suçundan tedbir amaçlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

        Sibel Akpınar'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ve Adli Tıp incelemelerinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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