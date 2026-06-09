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        Haberler Magazin Afra Saraçoğlu'ndan Poyraz Yosmaoğlu ile aşkını doğrulayan işaret - Magazin haberleri

        Afra Saraçoğlu'ndan Poyraz Yosmaoğlu ile aşkını doğrulayan işaret

        Afra Saraçoğlu, adının aşk dedikodularına karıştığı Poyraz Yosmaoğlu ile Bebek'te otomobillerinin içerisinde görüntülendi. Oyuncu, Yosmaoğlu ile haklarındaki iddiaları el işareti ile doğruladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 07:52 Güncelleme:
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        Afra Saraçoğlu'nun bir süredir iş insanı Poyraz Yosmaoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı, ikilinin daha önce Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da tatil yaptıkları gündeme gelmişti.

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        Saraçoğlu ile Yosmaoğlu, geçtiğimiz ay ilk kez birlikte çıktıkları İspanya tatilinde görüntülenmişti. Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu, Madrid'deki bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yerken objektife yansımıştı. O anları oyuncunun bir hayranı görüntülemişti.

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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Afra Saraçoğlu, Poyraz Yosmaoğlu ile Bebek'te otomobillerinin içerisinde objektiflere yansıdı.

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        Saraçoğlu, otomobilin camını indirmeden basın mensuplarının yeni birlikteliği hakkındaki soruları, yaptığı el işareti ile doğruladı.

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        İkili, daha sonra hızlıca bulundukları yerden uzaklaştı.

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        #Afra Saraçoğlu
        #Poyraz Yosmaoğlu
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