Afra Saraçoğlu'ndan Poyraz Yosmaoğlu ile aşkını doğrulayan işaret

Saraçoğlu ile Yosmaoğlu, geçtiğimiz ay ilk kez birlikte çıktıkları İspanya tatilinde görüntülenmişti. Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu, Madrid'deki bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yerken objektife yansımıştı. O anları oyuncunun bir hayranı görüntülemişti.