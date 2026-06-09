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        Haberler Yaşam İnternetin en korkunç görsellerinden biri dev bir evrene dönüştü: Backrooms efsanesi bulanık bir fotoğraf ile başladı!

        İnternetin en korkunç görsellerinden biri dev bir evrene dönüştü: Backrooms efsanesi bulanık bir fotoğraf ile başladı!

        2019'da 4chan'de paylaşılan tek bir fotoğrafla doğan Backrooms, bugün 117 milyon dolar hasılat yapan bir filme ve milyonların oynadığı bir oyun türüne dönüştü. Peki bu sararmış boş odalar insanları neden bu kadar korkutuyor? Sizin için derledik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 07:31 Güncelleme:
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        İçinde tek bir insanın bile olmadığı boş koridorlar neden bu kadar ürpertici? Bir gencin YouTube videolarıyla başlayan ve Hollywood'a kadar uzanan Backrooms fenomeninin hikayesi, sandığınızdan çok daha eski. İşte merak edilenler...

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        HER ŞEY 2019'DA BİR FORUM PAYLAŞIMIYLA BAŞLADI

        İnternetin en korkutucu kent efsanelerinden biri olan Backrooms, sadece tek bir bulanık fotoğraf ve iki cümlelik bir paylaşımla hayatımıza girdi. 12 Mayıs 2019'da, anonim imageboard sitesi 4chan'de "tuhaf hissettiren, rahatsız edici görseller" temalı bir başlık açıldı.

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        Bir kullanıcı; sararmış duvar kağıtları, flüoresan lambalar ve nemli halılarla kaplı bomboş bir odanın fotoğrafını paylaştı. Ertesi gün başka bir kullanıcı, video oyunlarındaki "noclip" hatasından esinlenerek o efsanevi cümleyi yazdı: dikkatli olmazsanız ve gerçekliğin dışına "noclip" yaparsanız, kendinizi Backrooms'ta bulabilirsiniz.

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        O ÜNLÜ FOTOĞRAF ASLINDA YILLAR ÖNCE ÇEKİLMİŞTİ

        İşin ilginç yanı, o korkutucu görselin Backrooms efsanesinden çok daha eski olması. Fotoğraf forumlarda 2011'den beri dolaşıyordu, ancak aslında 2002 yılında çekilmişti.

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        Yıllarca gizemini koruyan mekanın sırrı 2024'te çözüldü: görüntü, ABD'nin Wisconsin eyaletinde tadilattan geçen bir mobilya mağazasına aitti ve o mekan bugün kapalı bir uzaktan kumandalı araba pisti olarak kullanılıyor.

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        PEKİ İNSANLAR BU BOŞ ODALARDAN NEDEN KORKUYOR?

        Backrooms korkusunun temelinde "liminal mekanlar" kavramı yatıyor. Okul koridorları, alışveriş merkezleri, oteller ve ofisler gibi normalde insanlarla dolu olması gereken geçiş alanları, bomboş ve terk edilmiş halde gösterildiğinde tüyler ürpertici bir hisse dönüşüyor.

        Tanıdık olanın bir anda yanlış ve yabancı hale gelmesi, beynimizin en derin korkularından birini tetikliyor.

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        KORKUNUN BİR DE ADI VAR: KENOPSİA

        Bu rahatsız edici duygunun özel bir adı bile var: kenopsia. Kalabalık olması gereken bir yerin ıssız haline tanık olmanın yarattığı o tekinsiz atmosferi tanımlıyor. Sosyal medyada bu estetik kısa sürede patladı; TikTok'ta "liminal spaces" etiketi 100 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı.

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        İNTERNET EFSANEYİ KATLAR VE VARLIKLARLA BÜYÜTTÜ

        Backrooms tek bir yazarın eseri değil; internet kullanıcılarının ortaklaşa inşa ettiği bir evren. Zamanla hikayeye birbirine bağlı "katlar" ve bu mekanlarda dolaşan düşmanca "varlıklar" eklendi. Tıpkı Slender Man gibi forumlardan doğan bu efsanenin tek bir resmi versiyonu yok; herkes kendi Backrooms hikayesini anlatıyor.

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        BİR GENCİN VİDEOLARI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

        Efsaneyi bambaşka bir boyuta taşıyan kişi ise henüz lise çağındaki Kane Parsons oldu. 7 Ocak 2022'de YouTube'da "found footage" tarzında yayımladığı analog korku serisi kısa sürede viral oldu ve yaklaşık 100 milyon izlenmeye ulaştı. Parsons, hikayesine gizli deneyler yürüten kurgusal "Async" adlı bir kuruluşu da ekledi.

        Görsel kaynak: YouTube

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        10 MİLYON DOLARLIK FİLM GİŞE REKORU KIRDI

        Bu videoların başarısı, Backrooms'u beyaz perdeye taşıdı. Parsons'ın yönettiği film 29 Mayıs 2026'da vizyona girdi ve 10 milyon dolarlık bütçesine karşılık dünya genelinde 117 milyon dolardan fazla hasılat yaptı.

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        Film, A24'ün en yüksek açılışını yaparken, Parsons'ı gişede bir numaraya ulaşan en genç yönetmen yaptı. Başrolleri Chiwetel Ejiofor ve Renate Reinsve paylaştı; genç yönetmene yapım sürecinde James Wan gibi korku ustaları akıl hocalığı yaptı.

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        OYUN DÜNYASINDA YEPYENİ BİR TÜR DOĞDU

        Korku bu kadarla da kalmadı. Backrooms, video oyunlarında neredeyse başlı başına bir alt tür yarattı. Dört kişiye kadar birlikte oynanabilen ve mesafeye duyarlı sesli sohbet özelliğiyle gerilimi artıran Escape the Backrooms gibi yapımlar, Steam'de milyonlarca oyuncuyu bu tekinsiz koridorlara çekti.

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        Bulanık bir fotoğraftan doğan bu korku, artık ne bir forumun ne de tek bir kişinin malı; internetin ortaklaşa büyüttüğü, durmadan genişleyen bir dijital kabusa dönüştü.

        Görsel kaynak: Steam, IMDb

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