ABD vizelerinde yeni plan: 750 dolara hızlandırılmış vize randevusu programı başlatılacak iddiası

ABD Dışişleri Bakanlığı, turistik ve ticari amaçlarla ülkeye giriş yapmak isteyen yabancılar için yeni bir "premium" hızlandırılmış vize hizmeti sunmaya hazırlanıyor. Yeni uygulama kapsamında başvuru sahipleri, mevcut 185 dolarlık vize ücretine ek olarak 750 dolar ödeyerek işlemlerini daha hızlı gerçekleştirebilecek.

​​​​​​​Associated Press (AP) ajansının, ulaştığı belgelere ve bir bakanlık yetkilisinin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, ABD'ye yapılan vize başvurularına ilişkin yeni pilot program hazırlandı.

Associated Press'in ulaştığı kurum içi belgelere ve kimliğinin açıklanmaması şartıyla konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisine göre pilot uygulama 1 Temmuz ile 31 Aralık tarihleri arasında yürürlükte olacak.

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Söz konusu adım, Trump yönetiminin ABD'ye giriş koşullarını zorlaştıran politikalarının yarattığı baskıyı hafifletmeye yönelik bir girişim olarak değerlendiriliyor.

Trump yönetimi son dönemde yabancılara yönelik göç ve vize süreçlerinde sıkılaştırmaya gitmişti. Bu kapsamda bazı ülkelerde (özellikle Afrika ülkelerinde) vize işlemleri için 15 bin dolara kadar teminat talep edilirken, başvuru sahiplerinden sosyal medya hesapları da dahil olmak üzere yıllara yayılan kişisel geçmiş bilgilerini paylaşmaları isteniyor.

Yeni şartlar, dünya genelinde vize işlemlerinde ciddi gecikmelere yol açarken, çok sayıda şikayeti de beraberinde getirdi.

Vize Muafiyet Programı'na dahil olmayan ülkelerin vatandaşları için mülakat bekleme süreleri bazı durumlarda birkaç ayı, hatta daha uzun süreleri bulabiliyor.

Ancak yetkililer, "isteğe bağlı premium ek hizmet" kapsamında 750 dolar ödenmesinin vize verileceği anlamına gelmediğinin altını çizdi. Bu ücret yalnızca mülakat randevusunun daha hızlı alınmasını sağlayacak.

Hızlandırılmış hizmetin hangi büyükelçilik ve konsolosluklarda sunulacağı ise programın 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesinden önce açıklanacak.

Pilot uygulamanın yıl sonuna kadar sürmesi planlanırken, talebin yüksek olması halinde sürenin uzatılabileceği belirtiliyor.