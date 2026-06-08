Kılıçdaroğlu: Kurultay sürecini başlatıyoruz

Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iş insanı Rahmi Koç'un, hastane açılışı programında kadınlar ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlara yönelik kullandığı değerlendirilen ifadeler nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatı... Daha Fazla Göster Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iş insanı Rahmi Koç'un, hastane açılışı programında kadınlar ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlara yönelik kullandığı değerlendirilen ifadeler nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Rahmi Koç ise bir açıklamada bulunarak özür diledi. Koç açıklamasında, "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim. Saygılarımla" dedi. Daha Az Göster