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        Haberler Gündem Kılıçdaroğlu: Kurultay sürecini başlatıyoruz

        Kılıçdaroğlu: Kurultay sürecini başlatıyoruz

        Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada CHP'de kurultay sürecinin başladığını duyurarak örgüte "tek yürek olma" çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 20:35 Güncelleme:
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        Kılıçdaroğlu: Kurultay sürecini başlatıyoruz

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Haziran Perşembe günü yapılacak ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecini başlatacaklarını açıkladı.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Biz, farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz.Biz, farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz.

        Birbirimize rakip değiliz; bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız.

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