386 bin TL’ye kadar vergi avantajı

Varlık barışına ilişkin kanun ile nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personel ücretlerinde vergi istisnası getirildi. Düzenlemenin ayrıntılarına girmeden önce, kimlerin nitelikli hizmet personeli olduğuna açıklık getirelim.

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4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun Ek 1. Maddesinde nitelikli hizmet merkezleri ve personeli tanımlanmıştır. Buna göre, en az üç farklı ülkede aktif faaliyet gösteren, ilişkili şirket veya şirketler topluluğuna yönelik hizmet sunmak ve finansal danışmanlık, stratejik yönetim danışmanlığı, risk yönetimi, nakit ve likidite yönetimi, fonlama ve borçlanma işlemleri, yatırım ve sermaye yapısı planlaması, hukuk danışmanlığı, tanıtım, marka yönetimi vs gibi hizmetler sunmak üzere kurulan, yıllık hasılatlarının en az yüzde 80’ini yurt dışındaki ilişkili şirketlerden veya şirketler topluluğundan elde eden şirketler nitelikli hizmet merkezi kabul edilir. Söz konusu merkezlerde sunulan hizmetleri doğrudan ifa eden ve destek personeli dışında kalan çalışanlar ise nitelikli hizmet personeli sayılır.

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Varlık Barışı Kanunu ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen düzenlemeye göre, nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin üç katına kadar kısmı vergiden istisna tutulacak.

4737 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan endüstri bölgelerinden, bölgenin yabancı yatırım yoğunluğuna göre Cumhurbaşkanı tarafından uygun bulunanlar ile katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezinde faaliyet gösteren nitelikli hizmet merkezlerinde çalışanların ücretlerinin ise asgari ücretin 5 katına kadar kısmı vergiden istisna olacak.

Cumhurbaşkanı, asgari ücretin 3 ve 5 katı olarak belirlenen tutarları birlikte veya ayrı ayrı bir kata kadar belirlemeye, iki katına kadar artırmaya yetkili olacak.

İstisnaya tabi ücretten damga vergisi de alınmayacak.

İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ÖDEMELERE NELER DAHİL OLACAK?

Gelir Vergisi Kanununda ücret, çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilen menfaatler olarak tanımlanıyor. Ödenek, tazminat, kasa tazminatı, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye şeklindeki ödemeler de ücret kabul ediliyor.

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Buna göre, nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan nitelikli hizmet personeline ödenen aylık ücret, mesai, prim, ikramiye gibi adlar altında yapılan tüm ödemeler ücret kapsamında değerlendirilecek.

İSTİSNA UYGULAMASI NASIL OLACAK?

Örneğin, 4875 Sayılı Kanun kapsamında kurulmuş nitelikli hizmet merkezinde çalışan kişiye kasım ayında aylık brüt 90.000 TL ücret ödenmiş olsun. 2026 yılında brüt asgari ücret 33.030 TL olarak uygulanıyor. Söz konusu personele verilen ücret, asgari ücretin 3 katı olan 99.090 TL’nin altında kaldığından, personele ödenen ücretin tamamı gelir vergisinden istisna edilecek.

Yine 4875 Sayılı Kanun kapsamında kurulmuş merkezde temmuz ayında işe başlamış bir kişiye aylık brüt 200.000 TL ücret ödenmiş olsun. Bu kişinin ücreti asgari ücretin 3 katından fazla olduğundan, aşan kısım üzerinden gelir vergisi alınacak.

İstanbul Finans Merkezinde faaliyet gösteren nitelikli hizmet merkezinde çalışan personele ağustos ayında 150.000 TL ücret ödenmiş olsun. İFM’de istisna tutarı asgari ücretin 5 katı, yani 2026 yılı için 165.150 TL olacağı için, ödenen ücretin tamamı gelir vergisinden istisna edilecek.

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YILLIK 386 BİN TL’YE KADAR VERGİ AVANTAJI

Gelir Vergisi Kanununa göre, tüm çalışanların aylık ücretlerinin asgari ücrete kadar kısmı gelir vergisi ve damga vergisinden istisna tutuluyor.

Yeni vergi istisnası 2026 yılı başından itibaren uygulanmış olsaydı, nitelikli hizmet personeli için sağlanan ilave avantaj, 4875 Sayılı Kanun kapsamındaki merkezlerde yıllık 177.512 TL’ye, 4737 Sayılı Kanun kapsamındaki ve İFM’deki merkezlerde ise yıllık 374.204 TL’ye kadar çıkabilecekti. Damga vergisi istisnasıyla birlikte toplam avantaj ise sırasıyla 183.529 TL ve 386.237 TL olacaktı.