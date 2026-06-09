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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: 5 çocuk annesi bodrumda ölü bulundu | Hakkari haberleri | Son dakika haberleri

        5 çocuk annesi bodrumda ölü bulundu!

        Hakkari'de, 45 yaşındaki 5 çocuk annesi Hamide Çiftçi, yaşadığı binanın bodrumunda ölü olarak bulundu. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın ardından şüpheli olarak aranan kadının eşi L.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 08:03 Güncelleme:
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        5 çocuk annesi bodrumda ölü bulundu!

        Hakkari'nin Bağlar Mahallesi'ndeki afet konutlarında, 4 katlı bir binanın birinci katında yaşayan Hamide Çiftçi'den (45) bir süre haber alamayan yakınları, Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

        BİNANIN BODRUMUNDA ÖLÜ BULUNDU

        DHA ve AA'daki habere göre emniyet ekiplerinin yaptıkları arama sonucu, dün sabah saatlerinde Hamide Çiftçi, binanın bodrum katında hareketsiz yatarken görmüştü.

        Olay yerine sevk edilen ekiplerce yapılan incelemede Çiftçi'nin öldüğü belirlenmişti.

        KAYIP KOCA GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından Çiftçi'nin eşi L.Ç.'nin bulunması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

        Çalışmaların ardından şüpheli L.Ç., yakalanarak gözaltına alındı. L.Ç'nin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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