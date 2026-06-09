MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Muhterem arkadaşlarım, değerli milletvekilleri, bugün grup toplantımızı şereflendiren iki ilimiz bulunmaktadır. Bunlardan birisi Çanakkale kahramanları diğeri Köroğlu ayvazları.

A MİLLİ TAKIM İÇİN MARŞ

Türk milli takımının ABD'de dünya kupasına katılması münasebeti ile birçok çevreler bazı marşların yarışmasını açmıştı. Geçmişte söylenen bazı şeylerin tekrarı ile takımımızı yolcu etmeyi düşünüyorlardı. Böyle bir dönemde ülkücü hassasiyetini gözeterek ülkücü sanatçılarımızdan rica ettim ve marş hazırlayın dedim ve Türkiye duysun istedim. O sanatçıları tebrik ediyor gözlerinden öpüyorum. İbrahim Hacıosmanoğlu liderliğinde milli takımımız ABD'ye gidiyor. Son mısradaki gibi ABD bekle biz geliyoruz diyorum.

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Ortadoğu'da kazan kaynamakta bölgemizin kalbine her geçen gün yeni hançerler saplanmaktadır. Yakın coğrafyada harlanan ateş yalnızca düştüğü yeri değil sınırları aşan gökleri karartan denizleri kabartan tehlikeli yangına dönüşmüştür.

"MESELE TAHRAN'IN MESELESİ DEĞİL"

Görünen manzara açık ve nettir. Yeni güvenlik tehditlerine ve yeni emperyal hesaplara kapı aralanmaktadır. İnsanlık, küresel sistemin çivisi çıkmış, adalet terazisi kaçmış, güç dengeleri yerinden oynamış petrol ve toprak rant siyaseti arasında imtihana mahkum edilmiştir. Mesele Tahran'ın meselesi değil. Yarım kalmış emperyal bir hesap var.

"KÜRESEL ŞER ÇEVRELERİ İŞ BAŞINDA"

Bölgemizin topraklarına fitne tohumları ekmek, asırlık komşuları birbirine kırdırmak, devletleri içeriden zayıflatmak, enerji yollarını gasp etmek isteyen küresel şer çevreleri iş başındadır. Bir olacağız diri olacağız aynı bayrağın altında istikbale yürüyeceğiz çünkü biz Türk milletiyiz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye hedefi kararlılıkla sürdürülecektir. Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir. İç cepheyi sağlam tutmak zorundayız. Kardeşlik hukukunu milli güvenlik olarak görüyoruz.

"YERELDE BAŞLAYAN ÇÖZÜLME CHP'NİN ÇATISINA ÇÖKMÜŞTÜR"

CHP'li belediyelerde rüşvet görevi kötüye kullanma yolsuzluk ve kamu gücünün menfaat ilişkilerine alet edildiği yönündeki peş peşe patlayan vakalar hepinizin malumudur. Vatandaşa hizmet makamı olması gereken belediyelerin CHP çatısı altında rantlarla, yönetim zafiyetleri ile anılır hale gelmesi başlı başına bir ibretlik tablodur. Bugün görüyoruz ki yerelde başlayan bu çözülme Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin çatısına çökmüştür.

"ÖZEL'E DÜŞEN AKLISELİMLE HAREKET ETMEK"

Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün iki ayrı yön iki ayrı merkez iki ayrı meşruiyet iddiası, muhalefetin gidişatı bakımından kaygı verici bir gerçek olarak karşımızdadır. Bir tarafta hukuki zemine dönme ihtiyacı toparlanma isteğiyle buluşmakta, diğer tarafta meydan okuma üzerinden güç gösterileri sergilenmekte sokak dili ile parti içi krizi büyütme; gündemin üzerine ağır bir sis misali çökmektedir. Bu noktada CHP'ye ve Özgür Özel'e düşen ateşe kürekle gitmek değil aklı selim hareket etmektir."