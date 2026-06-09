Bir taraf turkuaz, diğer taraf mavi! Bartın'da oluştu

Karadeniz'de turkuaz ve mavi bir arada
Bartın'ın Mugada sahilinde denizde oluşan turkuaz ve mavi renk geçişi dikkat çekti. Görüntünün mevsimsel alg çoğalmasından kaynaklanan doğal bir olay olduğunu belirtildi
Giriş: 09 Haziran 2026 - 14:09 Güncelleme:
Bartın'ın Mugada sahili kıyılarında, denizde turkuaz ve mavi rengi birleşti.
Dün öğle saatlerinde Mugada sahilindeki denizde, doğasever Ramazan Batur, turkuaz ve mavi rengin birleştiği bölgeyi görüntüledi.
Turkuaz ve mavi rengin birleştiği yerde köpükler ve çizgiler görüldü.
Karadeniz'deki renk değişiminin, mevsimsel olarak yaşanan alg çoğalması nedeniyle oluşan doğal bir olay olduğu belirtildi.
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