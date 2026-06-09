Bir taraf turkuaz, diğer taraf mavi! Bartın'da oluştu

CHP'de yeni kriz: Grup toplantısı. CHP'de yarın kürsüye kim çıkacak? TBMM CHP kavgasına mı sahne olacak? TBMM'deki CHP Grubunu kim toplar? Erken gelen kürsüye mi çıkacak? Yarın CHP'de kim konuşacak? CHP hesabı Özel'i takipten çıktı mı? Özelciler Kılıçdaroğlu'nu engeller mi? Meclis'te CHP krizi nasıl... Daha Fazla Göster

CHP'de yeni kriz: Grup toplantısı. CHP'de yarın kürsüye kim çıkacak? TBMM CHP kavgasına mı sahne olacak? TBMM'deki CHP Grubunu kim toplar? Erken gelen kürsüye mi çıkacak? Yarın CHP'de kim konuşacak? CHP hesabı Özel'i takipten çıktı mı? Özelciler Kılıçdaroğlu'nu engeller mi? Meclis'te CHP krizi nasıl çözülecek? Açık ve Net'te Sena Alkan sordu; Notbir.com Yazarı Can Özçelik, Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici, İstanbul Topkapı Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Alkin, Gazeteci Ferhat Murat ve Gazeteci Merve Şebnem Oruç anlattı. Daha Az Göster