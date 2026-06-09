Dünya Kupası öncesi FIFA sessiz, skandallar büyüyor!

2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala, bazı ülkeler turnuvada hedeflerinden çok maruz kaldıkları vize sorunları, sorgulamalar ve güvenlik uygulamalarıyla gündeme geliyor.

Turnuvaya katılma hakkı kazanan İran, Irak, Senegal ve Özbekistan milli takım kafilelerinin maruz kaldığı muamelelerin yanı sıra FIFA tarafından görevlendirilen Somalili hakemin ev sahibi ülkelerden biri olan ABD tarafından ülkeye alınmaması spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Futbolun çatı kuruluşu FIFA'nın tüm bu yaşananlara seyirci kalması ve Dünya Kupası gibi küresel bir organizasyon öncesinde sporun evrensel ruhuyla bağdaşmayan gelişmeler yaşanması tepkilere neden oldu.

İRAN'DA 13 KİŞİ VİZE ALAMADI, KAMP YERİ DEĞİŞTİ

Orta Doğu'da son dönemde yaşanan siyasi krizin faturası İranlı futbolculara kesilirken, FIFA da sürece başından bu yana sessiz kaldı.

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Turnuvada Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile G Grubu'nda yer alan İran, maçlarını oynayacağı ev sahibi ülke ABD ile vize krizi yaşadı.

Uzun incelemelerin ardından İran kafilesindeki futbolcular, teknik direktör Emir Ghalenoi ve bazı teknik ekip üyelerine vize veren ABD, takımın idari ve teknik kadrosunda bulunan 13 kişinin vize başvuruları ise onaylamadı.

Vize sorunuyla ilgili FIFA'yı devreye girmeye çağıran İran, belirsizliklerin daha da uzaması nedeniyle kamp yerini Arizona'dan Meksika'nın Tijuana kentine taşıdı ancak kafile gruptaki üç maç için de ABD'ye seyahat etmek zorunda kalacak.

IRAKLI FUTBOLCU AYMEN HUSSEIN'E 7 SAATLİK SORGU

İran'ın vize süreciyle ilgili haftalarca süren tartışmalar ve haber akışının ardından Iraklı futbolcu Aymen Hussein'in havalimanında saatlerce sorgulanması ve FIFA'nın tüm bu yaşananlar için hiçbir yorum ya da girişim yapamaması tepki çekti.

Irak'ın en önemli oyuncularından biri olarak gösterilen Aymen Hüseyin'in Şikago Havalimanı'nda yaklaşık 7 saat boyunca sorgulandığı bildirildi. Iraklı kaynaklara göre Hüseyin'in cep telefonu da incelemeye alındı.

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Takımla birlikte seyahat eden resmi fotoğrafçının ise ABD'ye girişine izin verilmedi.

Irak, 1986'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

AFRİKA'NIN EN İYİ HAKEMİ ABD'YE ALINMADI

Turnuva öncesi yaşanan bu uygulamalar sadece milli takımlar ve futbolcularla sınırlı kalmazken Somalili hakem Omar Artan da mağduriyet yaşayan isimlerden biri oldu.

FIFA tarafından Dünya Kupası'nda görev yapmak üzere seçilen Artan, Miami Havalimanı'nda yapılan incelemelerin ardından ülkeye alınmadı.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2025'te yılın hakemi seçilen deneyimli isim, aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde görev yapacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanıyordu.

SENEGAL VE ÖZBEKİSTAN'A SIKI GÜVENLİK ARAMASI

Turnuva öncesinde Senegal ve Özbekistan milli takımları da ABD'nin güvenlik uygulamalarıyla gündeme geldi.

🇸🇳 Senegal Milli Futbol Takımı, ABD'ye vardıktan sonra geniş bir güvenlik kontrolünden geçti.pic.twitter.com/0VdQnIsz6J https://t.co/TnEU1JZuUf — HT Spor (@HTSpor) June 8, 2026

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Senegal Milli Takımı futbolcularının ABD'ye iniş yaptıktan sonra terminale geçmeden önce detaylı güvenlik aramalarından geçirildiği görüldü. Futbolcuların tek tek kontrol edilmesi dikkat çekti.

Benzer görüntüler Özbekistan Milli Takımı'nın hazırlık programında da ortaya çıktı. New York'ta Hollanda ile oynayacakları hazırlık karşılaşması için stada gelen Özbekistan kafilesi, polis köpekleri eşliğinde gerçekleştirilen güvenlik kontrollerinin ardından tesise giriş yapabildi.

🇺🇿 Özbekistan Milli Futbol Takımı, ABD'de Hollanda ile oynayacağı özel maç öncesi narkotik köpekler eşliğinde geniş bir güvenlik kontrolünden geçti. pic.twitter.com/XXrHn5xBdj — HT Spor (@HTSpor) June 8, 2026

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek Özbekistan'ın maruz kaldığı uygulamalar da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.