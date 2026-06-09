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        Haberler Dünyadan Idris Elba: Seyirci siyahi bir James Bond görmek istemez

        Idris Elba: Seyirci siyahi bir James Bond görmek istemez

        Adı yeni James Bond adayı olarak anılsa da bu haberlerin söylenti olduğunu açıklayan Idris Elba, "İzleyicilerin hiçbiri Bond rolünü siyahi bir erkeğin oynamasını istemez" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 11:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Seyirci siyahi James Bond istemez"

        Son dönemde adı 'yeni James Bond' olarak anılan, ancak kısa süre önce yaptığı açıklamada "Hiçbir zaman aday olmadım" diyen Idris Elba, seyircinin siyahi bir James Bond istemeyeceğini söyledi.

        Daniel Craig'in 007 rolünden ayrılacağı açıklandığından beri Elba, onun yerine geçecek favori isim olarak gösteriliyordu. Elba'nın yanı sıra Callum Turner, Aaron Taylor-Johnson, Theo James ve Jacob Elordi gibi diğer yıldızların isimleri de adaylar arasında yer aldı.

        Ancak 53 yaşındaki Elba, kendisinin James Bond olacağı haberlerinin sadece bir söylenti olduğunu yineledi.

        İngiliz GQ dergisine konuşan oyuncu, dünyanın bu rolde siyahi bir adamı kabul etmeye henüz hazır olmadığına inandığını söyledi. "Bond tüm dünyada çok popüler. İzleyicilerin hiçbiri Bond rolünü siyahi bir erkeğin, Afrikalı bir erkeğin oynamasını istemez" diyen İngiliz oyuncu, "Bu, onların kültüründe hoşlarına giden bir şey değil. Nokta" ifadesini kullandı.

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        "Bond çok gerçeküstü bir karakter, bu yüzden biraz gerçeklik katmak iyi olur ama onu 'woke' kültürünün parçası haline getirmeye çalışmayalım" diyen Elba, "Bence özüne sadık kalmalıyız. Dünyanın zevkine uymaya çalışmayın. Sadece Bond olun" diye ekledi.

        Woke kültürü, ırkçılık, cinsiyet eşitsizliği ve LGBTİ hakları gibi konularda toplumsal adaleti, eşitliği ve kapsayıcılığı savunan; haksızlıklara ve ayrımcılığa karşı "uyanık" ve bilinçli olunmasını teşvik eden bir aktivizm hareketi olarak biliniyor.

        "ORİJİNALİNE SADIK KALINMALI"

        James Bond karakterinin etnik kökeninin veya cinsiyetinin değiştirilmesi olasılığı yıllardır tartışma konusu oldu. Birçok kişi, ajanın 1953'te yazar Ian Fleming tarafından yaratılan ve Bond'un İsviçreli bir anneden doğmuş İskoç bir adam olduğunu çok açık bir şekilde tanımlayan orijinaline sadık kalması gerektiğini düşünüyor.

        Bazıları da kadın bir Bond görmek konusunda pek istekli değil. Örneğin ünlü oyuncu Helen Mirren karakterin cinsiyetinin değiştirilmesiyle ilgili endişelerini dile getirmiş, "Ben tam bir feministim ama James Bond erkek olmak zorunda. Kadın olamaz. Bu işe yaramaz. James Bond, James Bond olmalı; aksi takdirde başka bir şeye dönüşür" demişti.

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        #idris elba
        #james bond
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