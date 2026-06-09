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        Haberler Yaşam Adrenalin tutkunlarının Kartal Kayalar’da tehlikeli atlayışı

        Adrenalin tutkunlarının Kartal Kayalar’da tehlikeli atlayışı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, çevre illerden gelen tatilciler Kerpe Plajı'nda yoğunluk oluşturdu. Sahil kıyısındaki yaklaşık 20 metrelik yükseklikteki 'Kartal Kayaları'ndan denize atlayan kişiler adrenalin dolu anlar yaşadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 10:34 Güncelleme:
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        Kartal Kayalar'da tehlikeli atlayış

        Kocaeli’nin Karadeniz’e açılan kapısı ve önemli turizm merkezi Kandıra, yaz sezonuyla birlikte ziyaretçi akınına uğradı.

        Bölgedeki otel, pansiyon ve kamp alanlarında konaklayan tatilcilerin yanı sıra çevre illerden gelen günübirlikçilerin de eklenmesiyle Kerpe Plajı doldu.

        Beldenin kıyı şeridinde yer alan ve dalga ile rüzgarların aşındırmasıyla binlerce yılda şekillenen falez oluşumları ‘Kartal Kayaları’ ise ziyaretçilerin ilgisini çekti.

        Bazı kişiler kayalıkların çevresinde vakit geçirirken, bazıları ise yaklaşık 20 metre yükseklikten denize atlayarak adrenalin yaşadı. Tehlikeli eğlence, dronla görüntülendi.

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        "EĞLENMEYE GELİYORLAR CANLARI ACIMASIN"

        Tatilcilerden Hamza Tüfenk, “Kartal Kayaları deyince aklıma adrenalin ve heyecan aklıma geliyor. Yaklaşık 20 metre yüksekliğe çıkıyorlar, aşağıdan bakıldığı zaman alçak gibi gözüküyor. Yukarı çıkınca atlaması biraz problem. Bu kayalıklar genelde gençlerin tercih ettiği bir nokta. Tertemiz mavi bayrak almış bir yerimiz Kerpe. Gençlere tavsiyemiz; tazecikler buraya eğlenmeye geliyorlar canları acımasın. Bazıları izinli bazıları anne ve babalarından izinsiz geliyorlar. Çok fazla riske girmeden denizin ve kayalığın tadını çıkarmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

        "ARABALARI PARK EDEMİYORUZ, OTURACAK YER KALMIYOR"

        Arkadaşlarıyla tatile gelen Kadir Can Bayram ise “İzmit’ten geldim. Zaten bayramda da gelmiştik, sezonu erken açtık. Havalar güzel, denizin sıcaklığı da gayet iyi. Yoğun bir insan topluluğu var. İstanbul’dan, Sakarya’dan her yerden geliyorlar. Açık konuşmak gerekirse çok da gelmelerini istemiyorum. İzmit’ten gelenlere yer kalmıyor. Arabaları park edemiyoruz, oturacak yer kalmıyor” diye konuştu.

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