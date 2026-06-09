Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun edindiği bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 Mart 2016 tarihinde Şişli Fulya Mahallesi'nde meydana gelen ve Aynur Kanbur'un (49) hayatını kaybettiği cinayet dosyasını yeniden mercek altına aldı.

FAİLİ MEÇHUL DOSYA YENİDEN AÇILDI

Ateşli silahla vurularak öldürülen 49 yaşındaki Aynur Kanbur'un ölümüne ilişkin soruşturma uzun yıllar boyunca aydınlatılamadı.

Cinayette tetikçi olarak kullanılan Bülent G.

Faili meçhul olarak kalan dosya, 2026 yılında Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yeniden incelenmeye başlandı. Dosya üzerinde yapılan teknik ve saha çalışmalarında olayla ilgili yeni bulgulara ulaşıldı.

TETİKÇİ TESPİT EDİLDİ

Olaydan sonra katil zanlısına ait güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin eşkalini ortaya çıkarttı. Yapılan çalışmaların ardından cinayeti gerçekleştiren tetikçinin Bülent G. olduğu belirlendi. Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi.

İKİ ŞÜPHELİ AKRABASI ÇIKTI

Olayda tetikçi olduğu belirlenen cinayetle ilgili Bülent G.'nin bağlantılarını incelemeye alan polis ekipleri iki önemli isim daha belirledi. Olayı azmettirdikleri öne sürülen Fazlı K. ve S.K.'nin kimlikleri tespit edildi. İncelemede Fazlı K. ile S.K.’nin Aynur Kanbur’un akrabası olduğu ortaya çıktı.

Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bugün düzenlenen operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, cinayetin nedeni ve olayın arka planına ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

AYNUR KANBUR’UN ABLASI: "ÇOK MUTLU OLDUK"

Aynur Kanbur cinayetinden 10 yıl sonra önemli gelişme yaşanmasının ardından abla Dilek Kıymış’dan ilk açıklama geldi. Kıymış, olayı duyduklarında çok mutlu olduğunu belirterek "Aynurumuzu kim niye öldürmüş bilmiyoruz. Olayın faillerinin yakalandığını duyduk. İstanbul Emniyetimize çok teşekkür ederim. Bu olayın peşini bırakmamışlar. Bu bizi fazlasıyla mutlu etti. Cinayeti kimler ve niye işlemiş bilmiyoruz biz de merak ediyoruz" dedi.

BAKAN GÜRLEK'TEN AYNUR KANBUR AÇIKLAMASI

Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek de yıllardır faili meçhul olarak kalan Aynur Kanbur cinayetinin aydınlatılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Toplum vicdanında derin yaralar açan cinayetlerin peşini bırakmamakta kararlı olduklarını belirten Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda 10 yıldır aydınlatılamayan Aynur Kanbur cinayetinin çözüldüğünü duyurdu.

Gürlek açıklamasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olay gününe ait HTS kayıtları, ulaşım kartı hareketleri ve taraflar arasındaki husumetlerin detaylı şekilde incelendiğini belirtti. Yapılan çalışmalar sonucunda maktulün akrabaları olan bazı kişiler ile cinayeti işlediği tespit edilen B.G. isimli şüphelinin deşifre edildiğini ifade eden Gürlek, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların gerçekleştirildiğini kaydetti.

Adalet Bakanı Gürlek, "Toplum vicdanında derin yaralar açan cinayetlerin peşini bırakmamakta kararlıyız. Adaletin tecellisi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

“Toplum vicdanında derin yaralar açan cinayetlerin peşini bırakmamakta kararlıyız. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız koordinesinde Başsavcılıklarımız dosyaları büyük bir titizlikle ve kurumsal yapıda yeniden ele almakta; adaletin tecellisi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kararlı çalışmalar neticesinde, ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarımızın, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın omuz omuza yürüttüğü teknik çalışmalarla, biri 10 ve diğeri 12 yıldır aydınlatılamayan iki vahşi cinayetin failleri tespit edilerek adalete teslim edilmiştir.

Bu çerçevede İstanbul Şişli’de 24 Mart 2016 tarihinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden (Mezdeke grubu üyesi) Aynur Kanbur cinayeti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü hassas çalışmalarla aydınlatılmıştır.

Olay gününe ait iletişim kayıtları (HTS), ulaşım kartı hareketleri ve husumetler incelenmiş; maktulün akrabaları olan şahıslar ile cinayeti işlediği tespit edilen B.G. isimli tetikçi deşifre edilmiş; faillerin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere yönelik operasyonlar düzenlenmiştir.

Antalya Kepez’de 25 Kasım 2014 tarihinde kesici aletle öldürüldükten sonra cesedi yakılan Şeref Kocabıyık’ın katilleri ise telefon analizleri sonucu tespit edilmiştir. Dosyanın yeniden açılmasıyla maktule ait kayıp cep telefonunun olaydan sonra kullanıldığı tespit edilmiş, baz ve HTS kayıtları detaylıca analiz edilmiştir.

Elde edilen güçlü deliller ışığında, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla cinayete iştirak ettikleri belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, suçlunun cezasız kalmayacağını bu iki soruşturmayla bir kez daha görülmüştür.

Cinayetlerin aydınlatılmasında emeği geçen Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza, İstanbul ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun; tek bir faili meçhul dosya kalmayana dek adalet mücadelemiz kesintisiz sürecektir."